不綁大選公投過不了？　黃暐瀚不同意：論述不夠、民意不足才是主因

▲國民黨立委主張修正《公民投票法》，恢復「公投綁大選」，中選會主委李進勇則表示「人民不願看到2018年選務錯亂再次重演」。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委提案修正《公民投票法》，主張恢復「公投綁大選」，中選會主委李進勇則呼籲審慎檢討，「人民不願看到2018年選務錯亂再次重演」。對此，媒體人黃暐瀚今（5日）表示，民意會流動，修法想清楚，「不綁大選，公投就過不了」的說法，他不同意，現行公投門檻與進行方式，與罷免案一樣，若真的不綁大選，公投就過不了，那罷免案有的過，有的不過，又是什麼理由？他認為，既然決定修法，就要勇敢跟人民論述，爭取認同。

黃暐瀚表示，2018年「十大公投」造成選務混亂，邊開票邊投票、開票開到半夜等亂象，使得公投法在隔年修正，改成兩年一次的八月第四個星期六舉辦，與大選脫鉤。

黃暐瀚指出，現在國民黨立委計畫重修《公投法》，將「公投綁大選」改回來，好處有二，第一「提高投票率（有重要選舉）」、第二「降低成本（選務複合舉辦）」。而中選會主委李進勇表示反對，理由是將會造成「選務混亂」。

黃暐瀚指出，民意會流動，修法想清楚。如果確定要讓公投與大選同一天舉辦，複雜的選務，中選會得增加預算人力，解決這個問題。另外，大選是高度政治對立的對決，特別是選總統，屆時公投議題將被稀釋，討論也可能不會那麼多，拿2018十大公投與2021四大公投相比就能明白。

黃暐瀚認為，至於所謂「不綁大選，公投就過不了」的說法，他不同意。現行公投門檻與進行方式，與罷免案一模一樣，都是「超過1/4、贊成多於反對」雙門檻。

黃暐瀚說，2021「四大公投」全敗，是因為論述不夠，民意不足，與有沒有一起大選無關，若真的不綁大選，公投就過不了，那罷免案有的過，有的不過，又是什麼理由？

最後，黃暐瀚強調，結論就是，既然決定要修法，就勇敢跟人民論述，爭取人民認同，修法結果的好與壞，全民都必須一起承擔。