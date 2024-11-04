　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍吃完喜來登出招！藍集合逐條審財劃法　綠控黑箱爆衝突擋電梯

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》，民進黨團不斷提出會議詢問、程序發言杯葛，國民黨籍的召委陳玉珍原承諾可暢所欲言，並也答應邀請地方、相關部會週三報告備詢，而就在綠委接連發言9個小時後，陳玉珍宣布先休息讓大家去吃晚餐，自己則被目擊出現在喜來登飯店，接著返回財委會，藍營開始動作，藍委們陸續集結，《財劃法》進入逐條審查，卻未有實質討論，現場一片混亂，綠委怒控「黑箱宣讀條文」，雙方爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。

今財委會會議一開始綠營便接力發言技術性杯葛議事，質疑修法討論未周全，認為地方政府及包括衛福部等因事權不清受影響的部會都要來報告備詢，陳玉珍則表示尊重，發函將於週三財委會邀請各地方及相關部會。

另外，針對綠委們抗議發言時間不夠，陳玉珍也承諾會讓大家暢所欲言，今天可開到12點吃宵夜，如果大家願意，挑燈夜戰也沒關係。

而到了傍晚，經過將近70輪的立委發言，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯，卻未說明何時回來，綠營則擔心被突襲，繼續守在委員會，沒想到陳玉珍卻被直擊現身在喜來登飯店，一直到晚間8點才返回財委會，綠委集體抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，民進黨立委吳秉叡更動怒將主席台麥克風砸爆。

回到財委會的陳玉珍未立即宣布開會，指官員沒有到場，若綠營願意這樣開始會議，要給她紙條表示同意，並說接下來將進入逐條審查階段。

民進黨立委郭國文質疑，大家討論都還沒完成，週三還說要找地方政府、相關部會來，怎麼現在又進入逐條審查？此時官員陸續到場，但陳玉珍仍稱有些部會未到，民進黨立委鍾佳濱則寫紙條要求開會，陳玉珍認為無法處理不夠詳盡。

最終，隨著國民黨立委進到財委會，陳玉珍才宣布開會，藍綠隨即爆發推擠，陳玉珍宣讀條文，面對有異議的宣布保留，民進黨立委吳思瑤高分貝砲轟，幾千億的預算可以這樣嗎？沒人知道陳玉珍在宣讀什麼，就如同上次國會擴權，這是黑箱。

民進黨立委洪申翰、蔡易餘不滿陳玉珍的會議宣讀完全不符合合法的議事規則，也上前把她手中的麥克風拿走，現場陷入混亂，陳玉珍再度宣布休息。

會議繼續後，吳秉叡提出散會動議，陳玉珍並沒有處理，直接宣布休息到禮拜三，也再度強調到時會繼續討論。綠委們批評陳玉珍未先處理臨時動議，甚至一度阻擋陳玉珍離開的電梯。

▲▼綠委阻擋藍營離開的電梯。（圖／記者黃國霖攝）

▲綠委阻擋藍營離開的電梯。（圖／記者黃國霖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／美股開盤3大指數齊跌！輝達市值再超越蘋果
快訊／家寧影片挨酸詭異　首發聲公開真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳玉珍吃完喜來登出招！藍集合逐條審財劃法　綠控黑箱爆衝突擋電梯

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

黑冠麻鷺夫婦災後重建鳥巢　尪幫倒忙「叼細樹枝」遭退貨

男破窗搶銀樓13兩黃金！　台東「最強阿姨」飛撲壓制

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

才打電話叫孩子回家...4分鐘後遭輾斃！父痛哭：上月才過12歲生日

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

陳玉珍吃完喜來登出招！藍集合逐條審財劃法　綠控黑箱爆衝突擋電梯

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

韓媒曝1法律限制三星　「禁止員工賣肝」落後台積電

第17屆華聲盃全國圍棋錦標賽　台南新光三越中山店800人以棋會友

謝金燕腳踩紅鞋露「超狂美腿」　自曝：吃東西「七分飽」就要停

味全「火球男」回來了　呂偉晟投入秋訓測試

慘噴52萬！電商賣家盲盒公仔一年半交易額飆700萬　國稅局盯上

桃園分署「五打七安案件聯合拍賣會」　雙11重磅登場

手拿砍刀背負工具開路前進…　台電無畏艱難完成復興區搶修復電

滿足愛美人士追求美麗眉型　桃園「立體野生眉」技術分享成亮點

校園問題一籮筐！　桃園市議員舒翠玲爭取恢復聘任學校工友

古林睿煬奪年度MVP流下男兒淚　睽違18年再有土投獲MVP

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

大退休潮來臨！估115年才緩和　去年底65歲人口達32.6萬創新高

替愛莉莎莎討公道　黃國昌怒吼要李進勇道歉

陳玉珍吃完喜來登出招！藍委集合逐條審財劃法　綠怒黑箱爆衝突

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

中油喊「合理反映油價」　經部：支持！待物價穩定向政院報告

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

幕後／綠2026新北定蘇巧慧一尊　拔劍四顧心茫然！對李四川頗困惑

接海基會董座　吳豊山曾猶豫「只想當備胎」

施俊吉點名她阻北港工業區標售　蘇治芬：你若知真相一定會向我道歉

更多熱門

相關新聞

國慶演說回歸「中華民國」！　賴清德滿意度上揚

國慶演說回歸「中華民國」！　賴清德滿意度上揚

《美麗島電子報》最新公布的「2024年10月國政民調」顯示，賴清德總統的信任度、滿意度齊揚，行政院長卓榮泰的滿意度小幅成長，但不滿意度增加得更多；民進黨好感度下滑、反感增加，與賴清德的滿意度的走勢背道而馳，國民黨的好感度上升、反感下降，民眾黨的反感則略降。

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

中央扣減桃苗補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

中央扣減桃苗補貼　藍：財劃法沒修地方政府如乞丐

南檢今通緝陳啟昱　昌批綠放任

南檢今通緝陳啟昱　昌批綠放任

關鍵字：

民進黨國民黨立法院財劃法

讀者迴響

熱門新聞

銀杏恐轉中颱　12縣市發陸上強風特報

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

家寧「秘月期POPOO」挨酸詭異首發聲！　公開背後真實內幕

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

已婚男星偷吃同劇人妻　身分曝光曾演本土劇

美股開盤3大指數齊跌　輝達市值超越蘋果

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

大退休潮來臨！估115年才緩和　去年底65歲人口達32.6萬創新高

「3年級壓軸題」一堆人想開根號！律師搖頭

銀杏最快明晨轉中颱！周末環流雨彈炸4地　北台灣低溫探1字頭　

女神三上悠亞　加入台籃夢想家

爆餓會想吃飯還是雞腿？

挑釁街頭藝人炎上！尼克星直播人數衝上24萬

即／新莊毒蟲拒檢衝撞2員警！警連開13槍壓制

即／基隆廟口夜市濺血！少年遭背後行刺送醫

更多

最夯影音

更多

【泰格與雪兒】捷運各種事

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

才電話叫兒回家...4分後遭輾斃　父痛哭：上個月才過12歲生日

無大重機駕照騎R1自摔　時速破百擊落路旁4重機

交戰片曝！吳忠達一身戎裝　槍聲中自拍...前線無奈嘆息

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面