陳玉珍吃完喜來登出招！藍集合逐條審財劃法　綠控黑箱爆衝突擋電梯

記者皮心瑀／台北報導

立法院財政委員會4日排審《財劃法》，民進黨團不斷提出會議詢問、程序發言杯葛，國民黨籍的召委陳玉珍原承諾可暢所欲言，並也答應邀請地方、相關部會週三報告備詢，而就在綠委接連發言9個小時後，陳玉珍宣布先休息讓大家去吃晚餐，自己則被目擊出現在喜來登飯店，接著返回財委會，藍營開始動作，藍委們陸續集結，《財劃法》進入逐條審查，卻未有實質討論，現場一片混亂，綠委怒控「黑箱宣讀條文」，雙方爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。

今財委會會議一開始綠營便接力發言技術性杯葛議事，質疑修法討論未周全，認為地方政府及包括衛福部等因事權不清受影響的部會都要來報告備詢，陳玉珍則表示尊重，發函將於週三財委會邀請各地方及相關部會。

另外，針對綠委們抗議發言時間不夠，陳玉珍也承諾會讓大家暢所欲言，今天可開到12點吃宵夜，如果大家願意，挑燈夜戰也沒關係。

而到了傍晚，經過將近70輪的立委發言，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯，卻未說明何時回來，綠營則擔心被突襲，繼續守在委員會，沒想到陳玉珍卻被直擊現身在喜來登飯店，一直到晚間8點才返回財委會，綠委集體抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，民進黨立委吳秉叡更動怒將主席台麥克風砸爆。

回到財委會的陳玉珍未立即宣布開會，指官員沒有到場，若綠營願意這樣開始會議，要給她紙條表示同意，並說接下來將進入逐條審查階段。

民進黨立委郭國文質疑，大家討論都還沒完成，週三還說要找地方政府、相關部會來，怎麼現在又進入逐條審查？此時官員陸續到場，但陳玉珍仍稱有些部會未到，民進黨立委鍾佳濱則寫紙條要求開會，陳玉珍認為無法處理不夠詳盡。

最終，隨著國民黨立委進到財委會，陳玉珍才宣布開會，藍綠隨即爆發推擠，陳玉珍宣讀條文，面對有異議的宣布保留，民進黨立委吳思瑤高分貝砲轟，幾千億的預算可以這樣嗎？沒人知道陳玉珍在宣讀什麼，就如同上次國會擴權，這是黑箱。

民進黨立委洪申翰、蔡易餘不滿陳玉珍的會議宣讀完全不符合合法的議事規則，也上前把她手中的麥克風拿走，現場陷入混亂，陳玉珍再度宣布休息。

會議繼續後，吳秉叡提出散會動議，陳玉珍並沒有處理，直接宣布休息到禮拜三，也再度強調到時會繼續討論。綠委們批評陳玉珍未先處理臨時動議，甚至一度阻擋陳玉珍離開的電梯。

▲綠委阻擋藍營離開的電梯。（圖／記者黃國霖攝）