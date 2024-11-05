財劃法藍綠爆衝突　羅智強要卓榮泰關心吳思瑤：她受傷了

▲吳思瑤受傷。（圖／記者黃國霖攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠昨晚為《財劃法》爆衝突，國民黨籍的財政委員會召委陳玉珍昨排審相關法案，綠營連番發言杯葛，傍晚陳玉珍突然喊休息，宣稱會要開到晚上12點，之後一直到晚間8點她才現身，眾綠委嚴正抗議，質疑陳玉珍未按議事程序宣布開會時間延長，吳秉叡更氣到直接砸壞主席麥克風，卻誤傷站在一旁的吳思瑤。國民黨立委羅智強5日立法院會質詢時提醒行政院長卓榮泰應打電話關心。

為杯葛《財劃法》，綠營昨一早便多名立委連番發言，陳玉珍也強調會讓大家暢所欲言，並指會開到晚上，「開到吃宵夜」。在結束4輪的程序發言、會議詢問後，陳玉珍表示，將裁示不再開放登記發言，但之前有宣布要開會到晚上，所以就先讓大家休息去吃飯，之後與在場的另二名國名黨立委李彥秀、王鴻薇便消失，而綠營因擔心藍營奇襲而守在委員會。

陳玉珍約在8點才回到財委會，綠委紛紛質疑陳玉珍未按議事規則正式宣告開會時間延後，吳秉叡也站上質詢台抗議，批評陳玉珍未處理開會時間；陳玉珍稱她一整天都有說；其他綠委則砲轟並非是正式宣布；陳玉珍再反擊指吳秉叡在她講話時根本就不在，雙方為此又爆發口角，吳秉叡更走上前將主席台的麥克風砸爆。

對此，今天立法院院會繼續總預算質詢，羅智強告訴卓榮泰，待會應打給吳思瑤，因為吳秉叡拔主席台麥克風，往旁邊砸，砸到吳思瑤的手，院長應該要慰問一下；對此，卓榮泰回應，因議事攻防所造成的傷害，讓他感到非常不捨。

不過，羅智強也提到，「麥克風更可憐，整個被砸爛，碎片彈起來，議事人員還要閃，卓榮泰也要關心一下麥克風」。

昨晚《財劃法》衝突，主要是在陳玉珍喊休息後被目擊出現在喜來登飯店，接著返回財委會，藍營開始動作，藍委們陸續集結，《財劃法》進入逐條審查，卻未有實質討論，現場一片混亂，綠委怒控「黑箱宣讀條文」，雙方爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。