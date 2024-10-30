全台37處景點預警性封閉　龜山島即起封島

▲因應康芮颱風，宜蘭龜山島即起封島。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

今天各地天氣已受到強颱康芮外圍環流影響，暴風圈預計明天凌晨觸陸，中午後傍晚登陸。觀光署宣布，即起包括東北角、東管處、澎管處、縱管處、北觀處等5管理處，共有37處景點預警性封閉，包括龜山島即起封島，呼籲民眾勿前往山區、海邊活動 維護自身安全。

氣象署今天清晨5時半已發布陸警，觀光署宣布，因應康芮陸上海上颱風警報，交通部觀光署所屬國家風景區轄內經管旅遊景點實施預警性封閉，包括5個管理處、37處景點，另外部分主辦活動取消或延期。

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觀光署表示，受颱風外圍環流影響，恐帶來瞬間強陣風及大雨，已請所屬國家風景區管理處落實防颱作業，並呼籲民眾在康芮颱風警報發布期間，隨時注意天氣預報，切勿前往山區、海邊及從事觀浪、海釣及戲水等活動，以維護自身安全。

國家風景區轄內經管景點預警性封閉情形：

(1)東北角：龜山島封島、龍洞灣海洋公園、龍洞四季灣 園區、福容貝悅飯店海水浴場。

(2)東管處：

A.綠島：石朗及柴口浮潛區、大白沙潛水區、朝日溫泉。

B.台東：小野柳礁岩區、三仙台遊憩區濱海步道、加路蘭遊憩區。

C.花蓮：石梯坪遊憩區濱海步道、磯崎遊憩區。

(3)澎管處：小門鯨魚洞、北寮地質公園摩西分海、池西柱狀玄武岩、內垵沙灘、吉貝嶼西崁山及沙尾、吉貝、員貝、赤崁、岐頭、後寮及七美遊艇浮動碼頭、望安網垵口、鴛鴦窟、天台山風景區及七美月鯉灣、雙心石滬、大獅風景區等濱海步道。

(4)縱管處：鯉魚潭潭東自行車道、四格山步道、利吉惡地步道、鹿野高台及泰平山起飛場。

(5)北觀處：和平島因風浪上岸關閉下列區域（藍海水池、親親水池、幼幼水道及留夏沙灘）、圓潭溪景觀橋。

國家風景區管理處主辦活動取消或延期資訊：

(1) 西管處：西拉雅5Cool首部曲-曾文水庫峽谷音樂會延期（擇日辦理）。

(2)日管處：2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華系列活動之台灣大哥大日月潭花火音樂會<智由心MeMes>（由11/2延至11/16辦理）。

(3)東北角：草嶺古道芒花季11/2-11/3活動取消（包含交通套票、手作體驗）。

(4)阿管處：2024奮起湖便當節活動（擇日辦理）。



