防東湖、汐止再塞車！北市這3處堤外便道　今晚10點前「可通行」

▲面對網友擔心颱風康芮的水門措施，恐導致台北東湖、新北汐止再度塞車，水利處說明內1、2及基11的堤外便道，晚上10時前仍可通行。（圖／台北市水利處提供）

記者袁茵／台北報導

上次颱風山陀兒時，北市府在下午5時關水門與堤外道路，造成東湖、新北汐止一路塞車到晚上10時才舒緩，為此重新檢討水門政策。此次面對強颱康芮，台北市工務局今（30日）宣布，下午4時只出不進、晚上10時關水門，但網友質疑「只出不進」就是無法進入堤外便道，憂心東湖、汐止又要塞車，對此，水利處說明，因內1、2及基11疏散門外無堤外停車場，30日晚間10時前仍可通行。

台北市水利處30日表示，因康芮颱風即將帶來間歇性降雨，另考量上游水庫已趨近滿水位，並依經濟部水利署淡水河流域水情中心29日重要通告「石門水庫30日午夜預報入流量有逐步增加趨勢，翡翠水庫已開始調節性放水460cms，故請本市預先準備高灘地進出人車管制，封閉地勢相對較低處橫移門及堤外道路等應變措施」，台北市將於30日下午4時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制，並於晚上8時起開始拖吊堤外滯留車輛。

此政策一宣布後，立刻在「我是東湖人」、「汐止集團」2大社團引起熱烈討論，質疑下午4時水門、越堤坡道「只出不進」，意味著不能通行，恐再次造成大塞車。網友紛紛表示，「今天東湖路下班又要大塞車了」、「這樣堤外道路到底能不能走」、「所以...東湖往汐止算出？這樣就不會塞了？」、「下午四點後只是不能停車而已，路過還是可以的」。

對此，台北市水利處澄清，30日下午4時北市疏散門及越堤道執行「只出不進」管制；晚上10時關閉全市疏散門及越堤道，因內1、2及基11疏散門外無堤外停車場，故30日晚間10時前仍可通行。

▲台北市長蔣萬安主持北市府康芮颱風整備會議。（圖／台北市政府提供）

台北市長蔣萬安今天上午9時到災害應變中心主持康芮颱風整備會議，台北市工務局長黃一平報告時說明，已與新北市政府進行聯繫，預計今天下午4時執行「只出不進」管制，晚上10時關閉水門。

會後，被問到稍早宣布下午4時「只出不進」、晚上10時關水門，但上次關水門措施導致東湖汐止大塞車，倘若下午4時「只出不進」會不會仍造成塞車，且新北市今晚9時水門、堤外道路「只出不進」，晚上10時關水門，是否雙北又不同步？蔣萬安回應，台北市有36個水門，相較於新北市只有6個，但雙北有建立防水閘門溝通聯繫平台，隨時掌握訊息。

蔣萬安提及，基本上今天下午4時讓堤外停車場的車主「只出不進」，但堤外道路仍開放車流進出，直至晚上10時才關閉，這也是依據上次經驗綜整評估後，只要安全無虞，針對位於交通要道的防水閘門，就會避開尖峰時段、車流大的時段，甚至是安排關閉水門順序在最後，這部分是採機動性調整。

交通局長謝銘鴻補充道，此次晚上10時關水門，避開在傍晚6、7時尖峰時段，也預估東湖往汐止的車輛可以獲得紓解，但還是做最後防線，會公布替代動線；另針對關水門時間，剛剛有跟新北市交通局長做通報，希望雙北交通合作能夠做得更好。