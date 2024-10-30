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加拿大女牙助藏毒闖關失敗　起獲5千萬大麻將面臨10年以上重刑

▲航警局會同關務署台北關人員今年8月間在桃園機場查驗2件托運行李，查出夾帶二級毒品大麻，毛重約32.61公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同關務署台北關人員今年8月間在桃園機場查驗2件托運行李，查出夾帶二級毒品大麻，毛重約32.61公斤。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

加拿大籍李姓牙醫助理今年8月間以觀光名義入境桃園機場，海關人員會同航警安檢大隊查驗其托運2件隨身行李時察覺有異，當場開箱查驗赫然發現夾藏多達36.61公斤第二級毒品大麻，市值逾5000萬元，李女在偵訊中坦承因財務狀況不佳才鋌而走險被販毒集團利誘運毒，航警人員偵訊後移送桃園地檢署偵辦，李女目前在押中。

▲航警局會同關務署台北關人員今年8月間在桃園機場查驗2件托運行李，夾帶二級毒品大麻等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同關務署台北關人員今年8月間在桃園機場查驗2件托運行李，夾帶二級毒品大麻等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局指出，30歲的加拿大籍李姓女子今年8月4日清晨搭機入境桃園國際機場，航警安檢大隊與海關人員查驗入境旅客托運行李X光機檢查時，發現李女2件托運行李箱影像有異，當場開箱查驗發現夾藏第二級毒品大麻毛重32.61公斤，航警人員查獲後立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲航警局會同關務署台北關人員今年8月間在桃園機場查驗2件托運行李，查出夾帶二級毒品大麻，涉嫌的加拿大籍李姓女子訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同關務署台北關人員今年8月間在桃園機場查驗2件托運行李，查出夾帶二級毒品大麻，涉嫌的加拿大籍李姓女子訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組調查發現，李女於加拿大多倫多市從事牙醫助理工作，李女坦承因財務狀況不佳，遭販毒集團利誘以旅遊名義攜帶毒品來台，企圖以「假觀光、真運毒」躲避查緝，但入境時仍被航警與海關人員及時查獲，未讓這批市值逾5000萬元二級毒品流入市面，警方偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

航警局表示，本次查獲大麻利用托運行李夾藏闖關，所幸為航警及時查獲，航警局將持續加強邊境毒品查緝把關工作，另外，運輸第二級毒品將面臨無期徒刑或十年以上有期徒刑，籲請民眾勿以身試法。

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