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康芮強颱來襲！宜花山區省道公路　不排除預警性封閉

▲▼康芮強颱來襲，包括蘇花改等多條宜花山區省道，不排除實施預警性封閉。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲康芮強颱來襲，包括蘇花改等多條宜花山區省道，不排除實施預警性封閉。（資料照／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央氣象署己於30日凌晨發布海上及陸上颱風警報，依氣象情資研判30日夜發生起至11月1日上午，宜蘭及花蓮地區因受康芮颱風環流影響，預判將為山區帶來超大豪雨雨勢，公路局東區養護工程分局評估山區道路致災風險潛勢，為維護用路人車安全，轄管之省道不排除實施預警性封閉措施。

東區養護工程分局表示，包括台7丁線（雙連埤至圳頭）、台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台9線（蘇花公路）、台9丁線（舊蘇花公路) 、台8線（中橫公路關源至太魯閣路段）、台11線（花蓮大橋至靜浦）、台11甲（光豐公路）、台23線（東富公路）及台30線（玉長公路南安路段）等，將視風雨規模，不排除實施預警性道路封閉。

▲▼康芮強颱來襲，包括蘇花改等多條宜花山區省道，不排除實施預警性封閉。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

東區養護工程分局呼籲用路人，於預警封閉期間禁止通行外，由於0403震災後高山坡地剝離鬆散，颱風侵襲期間可能肇生複合式道路崩塌、土石流、洪峰路基流失及橋梁達洪峰水位致交通阻斷災況，請用路人於颱風警報期間預作行程及過境山區道路風險規劃，以防範道路阻斷滯留山區。

公路局提醒用路人，颱風警報期間非必要請勿進入山嶺道路，行前請注意中央氣象署發布之最新氣象情資並運用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）瀏覽道路資訊，行程中並隨時收聽廣播訊息，以降低用路風險。
 

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