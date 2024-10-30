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康芮來襲！雲林台灣咖啡節週末活動取消　張麗善出國延期

▲雲林縣長張麗善表示，康芮來襲當以防災為重，將原訂出國的時程做適當調整。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，康芮來襲當以防災為重，將原訂出國的時程做適當調整。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

康芮颱風強度持續增強且暴風半徑擴大為320公里，中央氣象署今（30）日上午發陸上颱風警報，雲林縣長張麗善表示，康芮來襲當以防災為重，將原訂出國的時程做適當調整，在颱風過境以後再到國外受頒「國際智慧城市組織」全球七大智慧城市（Top7）獎項。

雲林縣長張麗善表示，台灣咖啡節在11月26、27日迎來逾50萬人次到綠色隧道會場，引起很大轟動，同時有超過9個縣市總共有96業者異業結盟在綠色隧道，大家都非常期待11月1、2、3日能如期舉行，但剛好遇到康芮颱風，目前帳篷已全數拆除確定取消；接續在11月9、10日華山國小會場的部分將照常舉辦，歡迎民眾共襄盛舉。

▲雲林縣長張麗善表示，康芮來襲當以防災為重，將原訂出國的時程做適當調整。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲水利處於轄內已完成相關預檢作業，依照各公所提報之地點及易淹水地區視狀況進行相關預佈作業總計預佈共191 處。（圖／記者王悉宇翻攝）

雲林縣政府水利處指出，預估康芮颱風、挾帶強風及較豐沛之雨量。本府轄管各大、中、小型移動式抽水機（共 382 台），已完成相關預檢作業，依照各公所提報之地點及易淹水地區視狀況進行相關預佈作業，總計預佈共191 處，以提升各區域排洪調節能力。

陸續建置各式水情監視及監測設備，並積極結合雲端物聯網與 AI 人工智慧及大數據分析等技術，加強轄區內水情即時監控及預警能力，共建置水位站 139 處、雨量站7 處、影像監視站249 處、路面淹水感測站 149 處。呼籲民眾，隨時注意雨量及附近河川水位及瞬間大雨，勿至沿海及山區活動，以免發生危險。

 

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