康芮大亂空中交通！明天國內線班機全取消　航空異動一次看

▲ 康芮颱風影響，明天國內外班機出現異動。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風暴風圈預計明天(31日)凌晨觸陸，下半天登陸，明天是影響最劇時刻，立榮和華信航空宣布，明天國內線航班全數取消；國泰航空明天和周五香港航班也取消。

立榮航空

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立榮航空表示，因受康芮颱風影響，立榮航空今(30)日台北往返台東B7-8727、B7-8728取消，其餘航班正常飛航。

明天全台籠罩暴風圈，立榮航空也宣布，明(31)日國內線航班全數取消，最新航班動態，敬請旅客多加利用立榮航空官網或立榮航空APP查詢。

華信航空

華信航空宣布，受康芮颱風影響，明天國內線航班全天取消，今取消6架次。

華信航空表示，受颱風影響，今(30)日台北往返台東AE395/396取消、台中往返花蓮AE731/732取消、高雄往返花蓮AE7931/7932取消，其餘航班正常飛航。明(31日)國內線航班 全天取消。

華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。

國泰航空

國泰航空宣布，因受康芮颱風影響，明天和周五兩天往來香港-台灣航班將有異動和取消，其中明天(31日)CX424/458/448香港-高雄取消、CX423/459高雄-香港取消、CX400/420/472/402/408香港-台北取消、CX443/421/473/479台北-香港取消。

另11月1日周五CX447高雄-香港取消、CX407台北-香港取消。