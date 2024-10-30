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康芮成「今年最胖」大型侵台強颱　最快下午全台列陸警

▲▼康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮強颱強度持續增強且暴風半徑擴大為320公里，成今年「最胖」的大型侵台颱風，且速度不斷加快，陸警範圍擴大為12縣市，台中以南及東半部都納警戒範圍，氣象署預估下午北部也將列入，屆時全台都在陸警範圍內。

中央氣象署預報員朱美霖表示，過去3小時康芮颱風強度增強，近中心最大風速每秒53公尺，暴風半徑擴大為320公里，以每小時19到20公里時速接近，預計明天中午颱風近中心就會到台灣東方近海，中心距離台灣約80公里，今天晚間到周五清晨影響最劇，隨颱風接近，一波波雨勢進來，北部、東半部降雨明顯增多，今天晚間降雨就會明顯增大。

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▲▼氣象署11:40颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

▲氣象署最新預報。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，今天白天到晚上是颱風接近過程，迎風面降雨達豪雨等級，暴風圈預估明天凌晨觸陸，預計碰觸台東和恆春半島一帶，明天中午前到傍晚從花蓮以南登陸，登陸附近地區可能有強勁風勢，西半部隨著颱風中心到中央山脈以西，南部迎風面將帶來較大風勢和降雨，中南部雨勢逐漸增多。

未來整體降雨趨勢，朱美霖說明，未來受颱風逐漸接近影響，今天晚間北宜花雨勢增多，山區可能出現豪雨和大豪雨，周四清晨和白天，北部、宜花東雨勢接近豪雨等級，西半部位背風區，但受颱風雲系影響，出現過山降雨，山區留意雨勢，平地天氣也會出現轉變。

受颱風外圍環流影響，今天起蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門亦有較強陣風；明(31日)晨起風力逐漸增強，蘭嶼、綠島、澎湖將有12級或以上強陣風，恆春半島及馬祖有10級以上強陣風。

▲▼氣象署11:40颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署最新預報。（圖／氣象署提供）

▲▼氣象署11:40颱風動態說明。（圖／氣象署提供）

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