3縣市125條土石流黃色警戒　台東2處留意大規模崩塌

▲農村水保署發布最新土石流和大規模崩塌警戒。（圖／農業部提供）
記者楊惠琪／台北報導
強颱康芮逼近台灣，農業部農村發展及水土保持署今天中午針對宜蘭縣、花蓮縣、台東縣發布土石流黃色警戒125條，台東縣金峰鄉、太麻里鄉有2處列大規模崩塌黃色警戒，提醒居民配合地方政府勸告撤離避難。
農村水保署根據雨量觀測資料，今天中午發布土石流黃色警戒125條，分布於宜蘭縣77條、花蓮縣32條、台東縣16條等3縣市、7鄉、41村里；另發布2處大規模崩塌黃色警戒，分布於台東縣金峰鄉新興村、太麻里鄉華源村。
農村水保署指出，依據中央氣象署預測雨量，入夜後宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、台東縣太麻里鄉、卑南鄉、金峰鄉、花蓮縣秀林鄉等7鄉鎮地區可能達紅色警戒發布標準，建議地方政府提早進行預防性疏散。
125條土石流黃色警戒區域：
宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村，南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、東岳村、澳花村，蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、朝陽里、東澳里。
台東縣卑南鄉溫泉村，金峰鄉新興村、正興村，太麻里鄉北里村、大王村、華源村。
花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村。
2處大規模崩塌黃色警戒：台東縣金峰鄉新興村、太麻里鄉華源村。
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