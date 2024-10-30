3縣市125條土石流黃色警戒　台東2處留意大規模崩塌

強颱康芮逼近台灣，已超過半個台灣被列入陸警範圍。民間氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文分析全台各縣市風雨時程，並指康芮已經轉強颱，加上320公里的暴風半徑，準備迎接近20年「範圍最大侵台颱風」。目前康芮已明確加速，穩定朝台灣東南部前進，預計中心將從恆春～花東區間通過，若登陸受地形影響可能出現不規則移動。