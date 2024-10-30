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淹怕了！颱風接連來襲高市府急清淤　陳其邁再警告：風力會很強

▲▼高雄淹怕了！颱風接連重創市府急清淤，陳其邁再警告：風力會很強。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲淹怕了！颱風接連來襲，高市府急清淤。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

強颱康芮來勢洶洶，今（30）日11:30高雄已列入陸上警戒範圍，高雄市長陳其邁與市政團隊分頭進行防颱整備視察，他提醒，預測今天深夜全台都在暴風圈內，威力不容小覷。另外，高雄路樹才剛歷經山陀兒颱風重創，部分樹木剛扶正還未有足夠抓地能力，呼籲民眾要特別注意。

▲▼高雄淹怕了！颱風接連重創市府急清淤，陳其邁再警告：風力會很強。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲陳其邁視察仁武澄觀橋防汛，由水利局報告整治進度及防汛整備狀況。（圖／記者賴文萱翻攝）

氣象署表示，康芮颱風正加速移動、結構完整，預測今天深夜全台都在暴風圈內，威力不容小覷。陳其邁一早與市政團隊已分頭進行視察。他提到，康芮已經升格為強烈颱風，雖然沒有直接衝擊到高雄，但是風力一定會非常的強，也預估可能會達到10級以上的陣風，尤其在海線地區。

陳其邁強調，颱風放假的原因不是讓大家休息，是要做好防颱的準備，所以在颱風警報期間，盡量不要出門。假如達到停班停課的標準，市府就會開放各機關、學校等場地供民眾做移動車輛的準備。

陳其邁上午也赴仁武澄觀橋、楠梓德惠橋、楠梓區廣昌一路，視察楠梓、仁武區排水清疏成果，以及楠梓清潔隊水溝清淤情形；副市長林欽榮則視察沿海小港區鳳林抽水站、鹽埕區南北大溝及七賢抽水站整備情形。

▲▼高雄淹怕了！颱風接連重創市府急清淤，陳其邁再警告：風力會很強。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄淹怕了，颱風接連重創市府急清淤。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄淹怕了！颱風接連重創市府急清淤，陳其邁再警告：風力會很強。（圖／記者賴文萱翻攝）

由於後勁溪排水系統是楠梓、仁武地區之主要排水幹道，水利局已於汛期前(4月)完成後勁溪、獅龍溪及曹公新圳等主支流急要段清疏工作。

針對轄內91座抽水站(含截流站)、13處車行地下道、112台預佈移動式抽水機組及25處滯洪池，水利局皆已完成各項防汛準備。各抽水站及移動式抽水機都已完成油料補充作業，操作人員24小時整備待命，以減少市民朋友生命財產損失。

根據中央氣象署資料顯示，高雄市受康芮颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為10月30日至11月1日，預估平地總累積雨量可達300毫米，山區部份則是600毫米。

陳其邁表示，預測本次降雨可能在31日晚間達到最大，上次山陀兒挾著17級的風力，造成高雄市很多嚴重災損，部分樹木剛扶正還未有足夠抓地能力；這次風力預估可能會達到10級以上，尤其在海線地區，提醒市民朋友一定要特別注意。

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