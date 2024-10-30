康芮「全台風雨時程」出爐！登陸前後恐不規則移動

▲康芮颱風將是近20年「範圍最大侵台颱風」。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

強颱康芮逼近台灣，已超過半個台灣被列入陸警範圍。民間氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》發文分析全台各縣市風雨時程，並指康芮已經轉強颱，加上320公里的暴風半徑，準備迎接近20年「範圍最大侵台颱風」。目前康芮已明確加速，穩定朝台灣東南部前進，預計中心將從恆春～花東區間通過，若登陸受地形影響可能出現不規則移動。

粉專指出，周三深夜至周五白天（30日～1日）康芮颱風距台最近，周四整天影響最劇烈，且中心可能在白天登陸，隨後持續前進、穿越台灣陸地，並在周四深夜進入台灣海峽，周五白天颱風快速減弱並遠離台灣，影響結束。至於強度，因颱風周遭環境條件很好，預期康芮將以強颱巔峰姿態侵襲台灣陸地，但核心觸陸後，結構受地形破壞會逐漸減弱，進入台灣海峽後環境不佳，將更快減弱下去。

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▲康芮颱風全台風雨時程分析。（圖／取自氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》，點圖可放大）

粉專也分析全台風雨時程：

1.花蓮、台東、恆春半島：再次成為風雨第一線，由於又是颱風中心直襲，要嚴防颱風核心等級的狂風暴雨，尤其登陸點附近的風雨會相當暴力；此外，花東預報累積雨量也非常可觀，總雨量可達破千毫米等級，請多留意。

2.台南、高雄、屏東：在颱風登陸前夕，除了沿海風力強勁以外，內陸風雨感受不大，但登陸後，風向轉為西南風，風雨隨即增強。



3.雙北、基隆、宜蘭：颱風寬廣的環流不斷掃入下，將強風大雨不斷，尤其因為地形因素，強風會相當明顯，有機會是近期最有感的一次。雨量部分，因為位在迎風面也非常可觀，特別是東北角及宜蘭山區，預計也能達到破千毫米等級，請多留意。



4.桃、竹、苗：沿海、平地的風力會非常強勁，一樣有機會是近期強風最有感的一次，千萬小心。雨勢部分，位處過渡區，雨將由北向南逐步減少，但仍有陣雨。

5.台中～嘉義沿海：在康芮大風場以及海峽地形加持下，西部沿海風力將非常強大，且續航力長，很可能也是近年最有感的強風，預計整個颱風影響期間，強烈陣風及陣雨不斷。



6.台中～嘉義內陸：受山脈阻擋下，風雨要等到中心登陸後才會逐漸開始，但整體仍是本次影響最緩的地帶，主要注意山區降雨量較大。



7.澎、金、馬：在康芮寬廣暴風範圍，以及海峽地形的狹管效應加成下，強風將非常強勁，尤其澎湖，在颱風出海後，核心通過上空時，風雨也會相當有感。

▲康芮颱風路徑。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，過去3小時康芮颱風強度增強，近中心最大風速每秒53公尺，暴風半徑擴大為320公里，以每小時19到20公里時速接近，預計明天（31日）中午颱風近中心就會到台灣東方近海，中心距離台灣約80公里，今天晚間到周五清晨影響最劇，隨颱風接近，一波波雨勢進來，北部、東半部降雨明顯增多，今天晚間降雨就會明顯增大。