伊朗因「塵世腐敗罪」處決德裔公民　德輿論怒喊：驅逐大使

▲伊朗政府指控，沙馬德犯下恐怖主義、塵世腐敗等罪名，已於28日被處決。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

伊朗政府宣布，德裔公民沙馬德（Jamshid Sharmahd）犯下恐怖主義、塵世腐敗（corruption on earth）等罪名，已於28日上午被處決。此舉引發柏林當局抨擊，甚至有聲浪呼籲驅逐大使。

69歲的沙馬德不僅來自德國，也擁有美國居留權，2020年卻被伊朗當局逮捕，原因是「策畫一系列恐怖主義行為」，包括領導「Tondar」，該組織總部位於洛杉磯，主張恢復1979年被推翻的伊朗君主制，並且涉嫌策劃了2008年在西南部城市設拉子（Shiraz）造成14人死亡的清真寺爆炸案。

沙馬德的女兒葛塞兒（Gazelle）表示，父親根本就是無辜的，卻因為政治活動、對伊朗共和國的批評，面臨虛假的審判。她28日更在Instagram發文，指控美德政府辜負了她的父親，爸爸的死「顯然是以色列攻擊（伊朗）政權的報復。」隨著中東局勢持續升級，以色列在26日多次攻擊伊朗。

對此，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在X發文表示，「沙馬德甚至沒機會在審判中為自己辯護，反駁針對他的指控。」外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）譴責這根本就是一場謀殺，也顯示德黑蘭是「不人道的政權」，「利用死亡作為武器」，將會面臨嚴重後果。

反對黨德國基督教民主黨（CDU）黨魁梅爾茲（Friedrich Merz）形容，沙馬德被處決是「令人髮指的罪行」，他呼籲柏林政府果斷回應，因為「靜默外交」失敗了，「考量到一位德國公民遭到國家支持殺害，（德國）與伊朗的關係受到考驗，必須驅逐伊朗大使。」