比德國香腸讚？德國尪大讚「台灣烤香腸」一次嗑3支：是奇蹟

▲烤香腸。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

有許多小吃不只台人愛吃，外國人嚐過也難忘。粉專「Leo&Nina與德國老爸」由一位台灣媽經營，記錄孩子和德國老公的日常。最近先生吃了某樣台灣小吃，好吃到一次吃了3支，那就是「烤香腸」，還形容「德國香腸是經典，而台灣香腸是奇蹟」，讓網友笑翻。

粉專「Leo&Nina與德國老爸」23日貼文，台灣媽貼出先生開心大嗑香腸的照片，文中分享兩人對話，她就問老公：「你常常說你們的德國香腸是世界第一！那你還一次吃了三支台灣香腸是？」男方則回：「德國香腸是經典，而台灣香腸是奇蹟！」令她笑呼：「衝著他這句話，我又買了10支給他當晚餐！」

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貼文引發眾人熱議，「我妹來台灣一天三根起跳」、「台灣香腸讚」、「老德的香腸，吃的是肉泥！但我們的香腸，吃的是肉塊！」「沒想到是香腸幫我們爭光了」、「很會說欸！」「好會說話喔！香腸廠商趕快來找爸爸！」

有趣的是，就有粉專轉貼該篇貼文，打趣「沒有大腸包小腸+蒜頭真的不夠台」，意外掀起共鳴，「吃肉不吃蒜～香味少一半」、「蒜頭才是主體，香腸只是載體」、「沒有放大蒜，滋味少一半」、「要配我們雲林的蒜頭，謝謝～」、「香腸+大蒜+啤酒=美味。」