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花蓮市客語獎勵金回饋地方　舉辦移動式教學振興觀光

▲▼花蓮市長魏嘉彥率參與客語認證同仁振興觀光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥率參與客語認證同仁振興觀光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「113年度客語能力基礎級暨初級認證」全國認證在九月中旬落幕，花蓮市公所為了慰勞努力學習客語考取認證的同仁，特別規劃三天兩夜的縣內移動式客語教學，希望在鼓勵同仁持續精進客語的同時，利用獎勵金支持花蓮地方觀光產業，振興花蓮。

▲▼花蓮市長魏嘉彥率參與客語認證同仁振興觀光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

客家委員會「112年推動客語為通行語績優評核」結果在今年揭曉，花蓮市公所不僅榮獲優等佳績，更獲頒80萬元獎勵金。為了充分利用這筆獎勵金，公所除持續投入推動客語外，也在本周規劃縣內移動式客語教學，由魏嘉彥市長率領35名同仁共同參與，帶領大家前往鳳林、瑞穗、玉里等地親近客家文化，也進一步活絡地方經濟。

▲▼花蓮市長魏嘉彥率參與客語認證同仁振興觀光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

此行三天兩夜規劃前往鳳林徐穗堆廖快菸樓，了解日本時代客家人經營菸樓的興衰，在瑞穗舞鶴體驗採茶、揉茶與品茶，認識客家茶庄金牌好茶，到玉里東豐客家農村品嚐有機米，親手製作鹽滷豆腐。食宿則分別選擇到天合國際觀光酒店、理想大地渡假飯店以及秧悦美地度假酒店。

▲▼花蓮市長魏嘉彥率參與客語認證同仁振興觀光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

為了讓大家持續精進客語，活動中特別邀請花蓮客語薪傳協會理事長黃瑞香及薪傳師賴妍寧，即時進行客語教學外，每日更安排時間進行客語課程，讓參與人員自然的在旅遊環境中融入語言學習，也強化客語在日常的應用。

▲▼花蓮市長魏嘉彥率參與客語認證同仁振興觀光。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥市長特別感謝客家行政事務所所長簡莉雯與團隊的努力，他表示，客委會推動客語為通行語成效評核中，一大重點評核項目及指標便是公務人員通過客語能力認證達成情形，因此市公所相當努力的開設公務人員認證輔導班，也訂定了公務人員通過認證的獎勵及升遷規定，希望來全面提升公所同仁的客語能力。

魏嘉彥也提及，客家人具有勤奮墾拓的特質，因此海外也有不少客家聚落，包含印尼、馬來西亞、菲律賓等國，當地都有其特殊的客家文化，期待未來有機會也可以進行往來交流，以發揚客家語言及文化也達到振興觀光的效益。
 

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