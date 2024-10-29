觀光人次剩750萬倒退12年！　洪孟楷：人民如何「信賴」政府？

▲立委洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

今年觀光客來台人數目標從1,200萬人持續下修到750萬。國民黨立委洪孟楷直言，觀光人次下修750萬，倒退12年前，要人民如何「信賴」政府？陸客市場不是唯一，但民進黨不要陸客，其他的表現能否提升，這才是政府告訴國人的，別再訴求對立，給國人一條生路，才是重要。

洪孟楷直言，觀光署公告今年度來台觀光旅遊人次下修至750萬人，旅遊逆差金額恐達近7500億，逆差人次恐高達1000萬人。這些真實的數字，在在打臉民進黨政府，而翻開我國觀光發展歷程，上次年度觀光客未達750萬，已經是12年前。一下倒退12年，就問人民要如何信賴政府？

「12年前是什麼概念？還在iphone4的時候，正是復仇者聯盟第一集上映時，也是林來瘋的瘋狂一年」。洪孟楷說，如今現在iphone已經16、漫威已邁入第四階段、而林書豪也回台打了好幾年的球賽。但台灣的觀光發展卻原地踏步，這樣把觀光局轉變為觀光署，到底有何功能？

洪孟楷指出，民進黨政府一直強調經濟表現，但是半導體或是科技業，放在整體經濟上，都是少數人的參與；觀光產業為何重要？因為這是飯店、旅遊、住宿、觀光、餐飲、運輸等民生消費的集合，50、100、500、1000的消費集合，才是真正普羅大眾都能夠雨露均霑的整體提升，當觀光的人潮萎縮，當觀光的逆差擴大，代表我們的錢一直出去。「人進不來、貨賣不掉，台灣又怎麼能夠發大財呢？」

洪孟楷強調，實質的倒退12年，絕對需要檢討，陸客市場不是唯一，但民進黨不要陸客，其他的表現能否提升，這才是政府告訴國人的，別再訴求對立，給國人一條生路，才是重要。