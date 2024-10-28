第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人坦言：一開始還不敢走

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣氣候多雨、日照強，也因此「騎樓」成了在地建築的特色之一，然而現今卻衍生出不少亂象，為人詬病。不過，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就直言，當初第一次看到騎樓時，內心非常感動，覺得這個設計方便、安全又貼心，但也不太敢走進去，就怕誤入了私人土地。

「日本人的歐吉桑」日前在粉專提到，第一次來台灣看到「騎樓」時，內心非常感動，覺得它方便、安全，又可以躲避大雨或大太陽，「雖然騎樓是別人的土地，但是可以走路，這對我們日本人來說真的非常特別，我相信第一次來台灣的日本人，應該不敢進去騎樓走路吧！」

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歐吉桑直言，騎樓是台灣人可以向外國人驕傲的制度，也代表著台灣人很溫柔的容許，「不過我一直很好奇，有些騎樓非常乾淨，有些卻有滿滿的私人物，這兩者差異到底是......？還有行人在騎樓丟的垃圾，到底是誰負責處理；若在騎樓跌倒，又是誰賠償；還有鬧區騎樓走路的人很多，如果有裂開損害的話，是誰需要負責修理？」

▲歐吉桑讚，騎樓像是台灣人溫柔的容許。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

他也直呼，「對日本人來說，台灣的騎樓是很陌生的文化，應該會吸引好多日本旅客吧！在日本有比較多的商店街，但民間管理的騎樓幾乎沒有，去過日本的人可能覺得，下雨天走路觀光的日本有點麻煩吧！」

對此，網友們紛紛回應，「現在台灣很多騎樓被屋主停自家車，店家堆置雜物，行人只能在屋外跟機車搶道步行了」、「日本新潟上越有雁木造，用途是積雪時還能有通道可以行走，跟騎樓不完全一樣，但有點近似」、「日本商店街普遍有的雨遮屋頂台灣也沒有啊，各有各的方便」、「明明是美意，卻被當作是可以不用蓋人行道的藉口」。

另外，文章也釣出內行解答，「騎樓跟當兵、租稅一樣，是沿路地主應負的公益義務，騎樓制度在台灣已經120多年了，應設法定騎樓的建地與房子，本來就是要有騎樓供公眾通行的建地&建築物；而法定騎樓面積不計入建築面積，相當於建蔽率提升，增加11％，增加一般建築基地可逾建築面積一成。另外，騎樓如果沒有坑洞破損或太滑，行人跌倒就是他自己的責任。」