　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人坦言：一開始還不敢走

▲ 機車禁停退出騎樓 新店民族路、建國路3/23起實施。（圖／新北市交通局提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣氣候多雨、日照強，也因此「騎樓」成了在地建築的特色之一，然而現今卻衍生出不少亂象，為人詬病。不過，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就直言，當初第一次看到騎樓時，內心非常感動，覺得這個設計方便、安全又貼心，但也不太敢走進去，就怕誤入了私人土地。

「日本人的歐吉桑」日前在粉專提到，第一次來台灣看到「騎樓」時，內心非常感動，覺得它方便、安全，又可以躲避大雨或大太陽，「雖然騎樓是別人的土地，但是可以走路，這對我們日本人來說真的非常特別，我相信第一次來台灣的日本人，應該不敢進去騎樓走路吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

歐吉桑直言，騎樓是台灣人可以向外國人驕傲的制度，也代表著台灣人很溫柔的容許，「不過我一直很好奇，有些騎樓非常乾淨，有些卻有滿滿的私人物，這兩者差異到底是......？還有行人在騎樓丟的垃圾，到底是誰負責處理；若在騎樓跌倒，又是誰賠償；還有鬧區騎樓走路的人很多，如果有裂開損害的話，是誰需要負責修理？」

▲歐吉桑讚，騎樓像是台灣人溫柔的容許。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

▲歐吉桑讚，騎樓像是台灣人溫柔的容許。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

他也直呼，「對日本人來說，台灣的騎樓是很陌生的文化，應該會吸引好多日本旅客吧！在日本有比較多的商店街，但民間管理的騎樓幾乎沒有，去過日本的人可能覺得，下雨天走路觀光的日本有點麻煩吧！」

對此，網友們紛紛回應，「現在台灣很多騎樓被屋主停自家車，店家堆置雜物，行人只能在屋外跟機車搶道步行了」、「日本新潟上越有雁木造，用途是積雪時還能有通道可以行走，跟騎樓不完全一樣，但有點近似」、「日本商店街普遍有的雨遮屋頂台灣也沒有啊，各有各的方便」、「明明是美意，卻被當作是可以不用蓋人行道的藉口」。

另外，文章也釣出內行解答，「騎樓跟當兵、租稅一樣，是沿路地主應負的公益義務，騎樓制度在台灣已經120多年了，應設法定騎樓的建地與房子，本來就是要有騎樓供公眾通行的建地&建築物；而法定騎樓面積不計入建築面積，相當於建蔽率提升，增加11％，增加一般建築基地可逾建築面積一成。另外，騎樓如果沒有坑洞破損或太滑，行人跌倒就是他自己的責任。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人：一開始不敢走
雲豹球星遭「禁賽3年」　顏行書回應了
桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」
南韓摩鐵活春宮大放送　男女激戰窗戶全看光
台鹽綠能弊案陳啟昱等5人聲押駁回　檢抗告成功
李珠珢消失18天！　突PO新動態近況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

創意公車亭「椅子被拔走」！ETtoday家外媒體與多力多滋打造新地標　籲民眾愛惜

一緊張就肚痛？醫師教你避開「助攻食物」

拜月老當晚被甩！她許「10條件」遇現任全中　過來人共鳴：真的靈

十月最後一周「超強運四生肖」　專家：幸福洋溢　事業大爆發

第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人坦言：一開始還不敢走

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

女友性慾強！交往2個月「花6000元買保險套」　他求問：錢怎麼分　

走鐘獎沒人看？對比上屆觀看次數「只剩下3分之1」　網曝殘酷原因

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

18歲男撞亡行人雙手上銬移送　名車才剛租來2天...背景被起底

萬聖節萌柴扮垃圾車　連清潔人員也被逗笑

畫面曝 台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

台中男遭殘忍撞飛輾壓奪命　18歲駕駛肇逃稱不知撞到人

18歲男撞亡行人現身往生室　進入電梯面壁不敢望鏡頭

創意公車亭「椅子被拔走」！ETtoday家外媒體與多力多滋打造新地標　籲民眾愛惜

一緊張就肚痛？醫師教你避開「助攻食物」

拜月老當晚被甩！她許「10條件」遇現任全中　過來人共鳴：真的靈

十月最後一周「超強運四生肖」　專家：幸福洋溢　事業大爆發

第一次來台「看到騎樓」爆感動！日本人坦言：一開始還不敢走

各國最新路徑「萬箭穿心」！周四深夜登陸台東　颱風假2天有機會

女友性慾強！交往2個月「花6000元買保險套」　他求問：錢怎麼分　

走鐘獎沒人看？對比上屆觀看次數「只剩下3分之1」　網曝殘酷原因

114年學測明起至11／12報名　氣象預報28度以上試場開放冷氣

養樂多到底該「戳洞」還是「撕開」　日本官方公布正確喝法

周杰倫演唱會「鬧出人命」　粉絲入場一半生了！老公：已取好女兒名字

台灣也有《黑白大廚》！　曾國城被辦桌美食燒到「親口要求客串」

職籃夢碎！金德偉工作證出包　雲豹營運長顏行書親說明狀況

中國4海警船再闖金門禁限制水域　海巡艇平行對峙廣播驅離

桃園女童遭強擄侵犯！議員曝18歲男「奇怪作為」　籲加強社安網

北韓彈藥全是劣質品！俄軍攻烏「砲彈6成北韓製」　無法爆炸、瞄準

陳零九自爆「昔被邀上心靈課程」！　公開背後內幕：我不認同

法官官邸挖出女屍！殺手竟是健身教練　婚前約女學員聊天突重拳殺人

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

創意公車亭「椅子被拔走」！ETtoday家外媒體與多力多滋打造新地標　籲民眾愛惜

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

桃園女童「掙扎27秒」遭當街侵犯！律師提5點：太可怕了

網友超毛發問「台灣邪教不能禁止嗎」　家寧正面回應：你可以試試看

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

康芮加速了　「可能登陸在台上空轉彎」

即／大雷雨突襲！升級豪雨警報

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

更多熱門

相關新聞

各國最新路徑「萬箭穿心」　周四深夜登陸台東「颱風假2天有機會」

各國最新路徑「萬箭穿心」　周四深夜登陸台東「颱風假2天有機會」

康芮颱風進逼，氣象粉專指出，各國最新路徑預報，「暫時是萬箭穿心，大多共識從花東登陸」，周四到周五颱風影響機率高，因是中大型颱風，台灣陸地很難躲過，東部、恆春風雨一定有。氣象署表示，康芮估周四深夜到周五清晨從台東一帶登陸，暴風圈籠罩全台。另周四和周五上午部分地區可能依風雨停班停課。

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

康芮「最快周四晚登陸花東」對決中央山脈　氣象署曝颱風假落點

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

擋風玻璃飛行中裂了！新航赴日班機迫降台北

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

關鍵字：

騎樓台灣日本人觀光文化

讀者迴響

熱門新聞

女童當街遭強拉侵犯　掙扎尖叫：救我

YTR認「被家寧介紹上6萬元心靈課」！揭密課程內幕

中信兄弟宣布奪冠各項封王優惠

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

學員解密家寧「秘月期POPOO」是心靈暗號！

康芮加速又往南偏「挑戰強颱進逼」　氣象署最快明下午發布海警

康芮可能登陸「最快明海警」陸警機率高　暴風圈恐罩全台

百萬粉寵物網紅怒吼訓狗　爆人設崩塌

男學生在她面前打手槍　家教女師嚇傻！

741萬卡友注意！國泰世華銀清卡　明年1／1上路

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

天母萬聖節「憂憂」滿臉厭世　網笑：要拿奧斯卡了

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人直呼：真香

談婚事「媽媽見岳母容貌」震驚大叫！準新郎傻了

康芮挑戰強颱　最新各國「都估登陸」

更多

最夯影音

更多

Joeman甩大麻風波「奪年度創作者」　低潮曾想退休「賣加密貨幣.台積電」

超Q！謝和弦2歲超萌愛女亮相！　當爸後大轉變：躁鬱症沒發作了

歐耶老師走鐘獎講20分鐘超時　阿達開嗆…百靈果凱莉比中指

練習生原唱前跳「粉泰斯北逼」超魔性　大聲看完顧傻笑...李昇基：開心就好

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面