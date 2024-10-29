【廣編】BREEZEONLINE雙11於11／1開跑！全站「最高回饋39%」限時封神單品天天2折起

▲BREEZEONLINE雙11年度超級購物盛典11/1開跑！左2為小林優美、左3為BREEZEONLINE副總經理彭劍平。

圖、文／微風廣場提供

微風精品線上BREEZEONLINE將於11月1日至18日舉行年度「11.11 SUPER SALE」購物盛典，提供多重優惠活動吸引消費者。活動期間，全站商品及LOEWE、FERRAGAMO、HOGAN等指定精品鞋包配件輸入限定優惠碼【1111】享16%現折優惠，同時再享Breeze Rewards點數11倍送；使用無卡分期功能結帳最高可再賺700元中租Coin回饋！11/8至11/14透過LINE購物結帳，可加碼享7% LINE POINTS回饋，總回饋高達39%！

活動亮點之一是「每日一物限時特賣」，每天推出一款熱銷商品，以最低至2折的價格限時推出，品牌包括alexanderwang、SHIATZY CHEN、giulianoFujiwara等，帶來獨特的搶購體驗。同時，BREEZEONLINE推出了「1111、11111 均一價專區」，提供時尚、美妝與生活精品，像是CREED香氛及BALLY精品等皆有優惠，滿足消費者的購物需求。此外，雙11期間推出「消費不限金額抽10大時尚好禮」活動，參與不限金額消費即可參加抽獎，獲得多項獎品，包括寒舍艾麗酒店住宿券、LG除濕機等。

針對會員，平台推出「TECH 1+1 組合價」活動，讓消費者以優惠價格購買Nespresso咖啡機及TEQOYA空氣清淨機等熱門產品；此次活動的另一亮點是日本知名藝人小林優美的同名珠寶品牌「YUMI KOBAYASHI」全網首發，該品牌以自由現代的設計風格及手工製作的AKOYA珍珠珠寶為主打，強調突破性別與邊界的配戴理念。