卓冠廷批環狀線亂付中工14億　北市嗆：別為選舉做假想、政治操作

▲卓冠廷。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

0403花蓮大地震造成新北市環狀線部分路段至少7處軌道錯位，民進黨新北市議員卓冠廷28日質疑，新北市政府在搞不清楚狀況下付給中工14億元，簽約的台北市政府也不用負責，不只涉及圖利，更使新北成台北市副市長李四川「細漢」。對此，台北市副發言人郭音蘭回應，請卓不要為了選舉進行假想，做政治操作。

針對卓冠廷28日在新北市議會總質詢的指控，郭音蘭29日上午說明，環狀線第一階段（環一）由原台北縣政府規劃及報奉行政院核定，並基於事權統一及介面整合等因素，於縣市合作會議達成將環一交由北市府興建的共識，並經報請交通部同意後，於2006年11月24日由時任台北市長馬英九、時任台北縣長周錫瑋簽訂台北捷運系統環狀線建設計畫（第一）階段建設與土地開發行政契約書。

郭音蘭提及，現任台北市副市長李四川是於行政契約書簽訂後，於2007年9月才到台北縣政府服務，一直到2008年12月25日離開新北市政府。環一建設工程接近完工時，雙北市政府就環一未來營運進行協商，後於2008年12月28日由時任台北市長柯文哲、時任新北市長朱立倫簽訂營運行政契約，明訂環一營運盈虧及重置費用由新北市政府負擔，並暫交由台北捷運公司營運3年，再由新北市政府考量是否收回自行營運。

郭音蘭指出，2023年3月經雙北協商共同函請交通部同意，環一地方主管機關移回由新北市政府擔任，經交通部同意後，已於2023年5月正式移轉新北市政府營運；況且雙北簽定契約，皆由首長為之，請卓冠廷不要為了選舉進行假想，做政治操作。

郭音蘭說，關於環一因地震所需修復問題，雙北市政府考量此次震損真正原因究為天災、施工不當或設計等問題，短期內無法釐清，為求儘速讓環一復駛以減輕民眾通勤不便，且基於公共利益，復原工程有急迫性，須依法依規儘速處理，因此採復原與鑑定同步進行方式辦理，待第三方專家小組鑑定報告出爐後，如確認有廠商之責任，則將由台北市捷運局依原契約向廠商求償。