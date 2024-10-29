板橋電梯急墜2傷！3條鋼索全斷「用手可扭裂」顏長榮：問題滿大的

▲板橋捷運府中站2號出口外，遊龍景觀電梯發生墜落事故，造成2人受傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市政府昨日舉辦萬聖節活動，但捷運府中站2號出口外遊龍景觀電梯卻發生墜落意外，導致55歲女子與其8歲姪子不幸受傷。對此，台灣省機械技師公會專門委員顏長榮等人到場檢查，發現剛換新的3條鋼索竟可以徒手扭斷，直言「鋼索問題滿大的喔」，將釐清鋼索的廠商、進口等問題。

回顧事件，55歲孫姓女子27日下午1點帶著8歲姪子乘坐府中捷運站2號出口旁電梯，不料過程中電梯突然發生鋼纜斷裂鬆脫，整個電梯從2樓直墜1樓而受困。事後，孫女骨折、男童身上有撕裂傷，雙雙送醫。

新北市工務局和板橋區公所指出，此意外為電梯鋼纜斷裂鬆脫導致，但鋼索5月全面換新、8月抽查，且維修廠商在9月保養、10月7日及10月17日進行檢修。對此，將邀請第三方公正單位台灣省機械技師公會到場鑑定。

台灣省機械技師公會專門委員顏長榮28日到場檢視，發現電梯內的3條鋼索全斷，且斷裂的位置不同，研判是鋼索斷裂後電梯下墜，雖然調速機、煞車拉桿都有正常動作，但電梯墜落速度太快，加上緩衝空間不足，才會導致電梯彈跳及人員受傷。

顏長榮拿起斷裂的鋼索扭動，發現鋼索凹一凹就會出現裂絲，甚至接近「斷股」的狀態，讓他直言「鋼索問題滿大的喔」，需要調查鋼索的材質是否符合規定。

根據廠商初步出示的進口報單，該鋼索為日本進口。對此，顏長榮表示，後續仍要附上發票、相關書面資料、鋼索材質、廠商證明及安裝相關位置圖等進行審核，鑑定結果以最終鑑定報告為準。