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狠巴頭+噴辣椒水！恐怖男騎車隨機傷人　淡大周邊2個月5人受害

記者戴上容／新北報導

新北市淡水區淡江大學周邊驚傳隨機攻擊事件，一名30歲李姓男子騎車隨機對機車騎士噴灑辣椒水，甚至用木棍敲打安全帽或徒手攻擊頭部，導致多名騎士受傷。短短兩個月內已有5人報案。淡水警方獲報後展開調查逮捕李男，李男表示他是因為「心情不好」犯案。據士林地方法院判決，依傷害罪與恐嚇罪，對李男判處10個月徒刑，得易科罰金。

▲▼ 李男騎乘機車隨機對騎士噴辣椒水或出手攻擊 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲李男騎乘機車隨機對路過的騎士噴辣椒水，或出手攻擊 。（圖／記者戴上容翻攝）

這些隨機攻擊事件發生在去年10月與12月間，均位於淡江大學周圍巷弄地區。根據警方調查，李男騎車在雙向會車時，手持辣椒水噴向騎士臉部，或用木棍猛擊頭部。10月19日、25日、26日，以及12月15日，有5名騎士陸續受害並報案。

警方接獲通報後調閱周邊監視器，鎖定犯案嫌疑人並通知其到案。李男為工人，面對警方訊問時辯稱只是因心情不佳才對路人出手攻擊。受害騎士描述事發經過，稱對向男子突然伸手重擊頭部，導致安全帽鏡片掀開、臉部遭撞傷，疼痛到無法睜眼，受害騎士都表示不認識嫌犯，對方隨機蓄意傷人。

警方依傷害罪將李男函送士林地檢署偵辦，受害人透露，曾考慮與嫌犯調解，但隨後遭對方以電話騷擾，並用三字經辱罵威脅撤告。士林地方法院於9月26日判決李男傷害罪與恐嚇罪成立，判處10個月徒刑，得易科罰金。

▲▼ 李男騎乘機車隨機對騎士噴辣椒水或出手攻擊 。（圖／記者戴上容翻攝）

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