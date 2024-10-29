　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者指中國經濟「救市」措施成效不如預期　「剩下的時間不多了」

▲▼民進黨中國部舉辦「中國經濟風險座談會」邀請學者與談。（圖／民進黨提供）

▲民進黨中國部舉辦「中國經濟風險座談會」邀請學者與談。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨中國事務部昨（28日）舉行「中國經濟風險」座談會，邀請國立政治大學財政學系教授黃智聰、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣、國立雲林科技大學財務金融學系教授鄭政秉與談。學者指出，中國經濟「救市」措施成效不如預期，長期更不見復甦的可能，台灣面臨各項「中國風險」應更強化社會預警等工作；民進黨則呼籲，中國要與台灣官方政府進行對話交流，才能有助建構健康有序的兩岸交流。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，中國官方近來陸續推出各項「救市」措施，但從結果來看，中國經濟近期不僅股市ETF表現不佳、房市持續惡化、「十一」黃金週出現人潮旅遊卻無法消費，也出現餐飲業上半年倒閉上百萬家、國際航空公司出現中國航線「停飛潮」等狀況，可見外界都認為中國的「救市」措施不僅看不到實質內容，效果更是不如預期。

吳峻鋕強調，中國相關經濟數據表現也持續不佳，如Q3經濟成長率僅4.6%、9月份出口成長遠低於市場預期、前8個月吸引外資金額年減31.5%。而中國的總體失業率、青年失業率等也均居高不下，更面臨消費市場信心崩盤、外資加速撤離中國等情況，他形容「中國經濟還在下行，即使疫情後也看不到復甦前景」，提醒國人對於未來的中國經濟風險要有更多認識與警覺。

國立政治大學財政學系教授黃智聰坦言，「中國剩下的時間不多了」，距離中國政府設定要達成「經濟成長率5%」的目標，已只剩不到兩個月的時間，「要實現此目標非常有困難」。而中國2024年的GDP成長率若低於5%，更意味中國大批企業將面臨破產、失業人口數量增加、基本生活困難人口比例更將大幅上升。

黃智聰表示，中國經濟面臨多重問題與風險，儘管習近平推出其執政以來最大規模的經濟「救市」措施，花費鉅資欲刺激消費、穩定房市、活躍股市，但「中國政府把錢灑出來，問題是大量生產出來的東西是否符合市場需要？」，所謂「救市」措施短期內雖能帶來股市大漲，但恐怕氏「短多長空」，實際效應更可能只是「曇花一現」。

黃智聰指出，相較於中國先前以供給側經濟學為基礎，企圖以「新質生產力」提振經濟，冀望以舉國體制加速發展先進製造業，但卻忽略民間消費的真正需求，此次的救市措施主要著重在需求面的激勵，這是站在正確的道路上，值得關注。但黃智聰也強調，中國經濟最大的問題就是「不確定性」，其原因主要是中國決定的經濟體制造成。因為中國政府在「社會主義市場經濟」中選擇「社會主義」重於「市場經濟」的路線，造成外資、外商與私部門巨大的不安。「只要不確定性因素存在，就不會改變結構性問題」。

黃智聰評估，中國政府雖然可用「大撒幣」政策來短暫解決經濟問題，甚至達成5%的GDP成長目標，「但其實可能埋下更多的風險與隱憂，未來中國政府反而可能要花更大的代價去解決」。

中華經濟研究院助研究員王國臣表示，中國2024年前三季的經濟成長率實際值低於官方報告，根據國民所得帳的公式推估，實際年增率僅為約4.2%。尤其中國產能過剩、通貨緊縮，造成投資缺乏效率、地方政府債務不斷累積、公部門被迫節約大幅提高公共服務價格、消費市場低迷且缺乏信心等問題不斷累積，中國經濟在明年恐將面臨更加嚴峻的狀況。

王國臣指出，「美中貿易戰」導致中國不斷強調「科技自主」，開始使用「紅色供應鏈」代替跨國供應鏈，其戰略卻也壓縮外商在中國的經營與信心、導致跨國資本加速撤出中國市場。且中國的房地產市場「空轉」情況將邁向第三年，未來更很有可能造成新的「金融危機」。

王國臣總結，長期來看，中國經濟未來恐怕只有兩種可能：「緩慢的崩潰，或是立即的崩潰」。而在中國的「經濟空轉」、「金融風暴」與「國際經濟影響力削弱」等前景下，中國對台灣的經濟利誘與脅迫將更趨無效，未來將轉向更多對台運用認知作戰與經貿風險等手段。建議台灣應加速分散產業鍊與金融曝險，並堅守台灣在「民主供應鏈」當中扮演的責任與角色。

國立雲林科技大學財務金融學系教授鄭政秉表示，相較於鄧小平時代，習近平在政治與經濟上的「左轉」非常鮮明，恐讓中國經濟未來非常不樂觀。即使是學界的樂觀評估，中國經濟也將走向日本「失落的30年」；而根據2024年剛獲頒諾貝爾經濟學獎的3位學者觀點，更認為中國會邁向「蘇聯崩潰的後塵」，他歸納中國經濟前景是「短期不好、長期必衰」。

鄭政秉進一步分析，過去台商已面臨共計五次的「大遷移」，從過去「瘋狂進入中國」、「加碼投資中國」，但後來面臨「被迫北移」，從2013年習近平時代開始，台商開啟了「被迫在海外（南向）設立備用工廠」的浪潮，更在2018年的「美中貿易戰」後開始大規模「逃離中國之路」，逃向美國、日本、印度等國，可以看出「中國市場」在台商眼中已有明顯變化，成為台商眼中的「可怕之地」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕
6歲私生女繼承1500萬卻要繳稅5千萬　宣告違憲
快訊／又安打追加保險分　道奇4比0洋基
快訊／康芮來襲　兩大產險暫停旅遊不便險投保
康芮將成穿心颱！日氣象廳路徑再南修　最新預測曝
康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」
快訊／五月天演唱會宣布延期
獨／大谷翔平50轟球價值破億　海關認定進口免稅
康芮變強又加速估周四觸陸　狂風暴雨區出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

美國大選在即　卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

韓國瑜、卓榮泰笑抱萬聖扮裝小朋友　有人想逃、有人快哭了

卓冠廷批環狀線亂付中工14億　北市嗆：別為選舉做假想、政治操作

遭黃珊珊點名也收沈慶京政治獻金　國民黨：都有依法申報

「國會聽證調查權」違憲　林濁水酸大法官：到底發明什麼詭異怪制

學者指中國經濟「救市」措施成效不如預期　「剩下的時間不多了」

國會改革部分違憲加劇朝野對立？　卓榮泰：不會讓國內政局更不穩定

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

柯文哲「橘子」Google雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

台中火警「上百雙美腿」清涼逃命　路人見「奇景」直呼：真香

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

美國大選在即　卓榮泰：相信美國主要政黨對美台關係有絕對高度共識

韓國瑜、卓榮泰笑抱萬聖扮裝小朋友　有人想逃、有人快哭了

卓冠廷批環狀線亂付中工14億　北市嗆：別為選舉做假想、政治操作

遭黃珊珊點名也收沈慶京政治獻金　國民黨：都有依法申報

「國會聽證調查權」違憲　林濁水酸大法官：到底發明什麼詭異怪制

學者指中國經濟「救市」措施成效不如預期　「剩下的時間不多了」

國會改革部分違憲加劇朝野對立？　卓榮泰：不會讓國內政局更不穩定

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊　點名藍綠14人＋國民黨也收過

柯文哲「橘子」Google雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

台股ETF受益人逼近千萬！5檔高息受青睞　新兵00938單周增逾萬人

全民運屏東登場！花蓮代表隊勇奪雙金雙銀　縣府率團為選手加油

回應產業界喊話「非用核電不可」　卓榮泰：極力開發綠能彌平各界需要

台南29歲男駕車過彎自撞！橫掃9機車、5店家　現場慘狀曝

爽拿7000萬賄賂！綠高官「勾結土地開發商」　藏鏡人角色曝光

休旅車左轉「撞飛斑馬線行人」！他躺地不起　女駕駛喊：沒看到人

伴侶會不會出軌「面相」早注定！專家秀AI生成照：外遇男都長這樣

大谷翔平帶傷上陣非最佳狀態　教頭：存在感強大

快訊／長住客陳屍高雄商旅！房務敲門沒人理　開門驚見駭人一幕　

青埔房東「人頭戶辦新青安」！怕被罰要求提前退租、取消補助

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

政治熱門新聞

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

美麗島民調／賴清德施政不滿意度38.5%　就任至今增13.2個百分點

公務員被逼買單18K餐費又扛罪！　監察院糾正羅東鎮公所

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

卓榮泰開箱備詢小物！　驚見吉伊卡哇「小八」玩偶

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

更多熱門

相關新聞

買房難？王浩宇：訂閱影音、出國及喝手搖當然難

買房難？王浩宇：訂閱影音、出國及喝手搖當然難

許多人都夢想擁有自己的家，隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，如今買房已經變成年輕人遙不可及的夢。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇認為，許多人抱怨房價太高，但分析起來是因為花太多錢在其他地方，才會覺得買房難。

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

憲判後立院無權邀請總統國情報告？　周萬來、鍾佳濱激辯

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

從高喊民主再到釋憲　執政黨的變化好豐富

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

美麗島民調／白營57.5%反感降2.8百分點　藍營39.5%好感漲2.1百分點

關鍵字：

中國經濟房市學者民進黨共產黨

讀者迴響

熱門新聞

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

康芮「暴風圈侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

蘋果AI、iMac突襲上架

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

11月怪颱康芮直撲台！2天豪雨彈下到紫爆發白

「尾隨之狼」躲捷運站女廁　撲倒人妻性侵

蚯蚓「大規模竄出地面」！畫面曝光　網目睹嚇呆：什麼情況

快訊／15歲男學生校園5樓墜落　無呼吸心跳送醫搶救

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面