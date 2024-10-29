學者指中國經濟「救市」措施成效不如預期　「剩下的時間不多了」

▲民進黨中國部舉辦「中國經濟風險座談會」邀請學者與談。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中國事務部昨（28日）舉行「中國經濟風險」座談會，邀請國立政治大學財政學系教授黃智聰、中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣、國立雲林科技大學財務金融學系教授鄭政秉與談。學者指出，中國經濟「救市」措施成效不如預期，長期更不見復甦的可能，台灣面臨各項「中國風險」應更強化社會預警等工作；民進黨則呼籲，中國要與台灣官方政府進行對話交流，才能有助建構健康有序的兩岸交流。

民進黨中國部主任吳峻鋕表示，中國官方近來陸續推出各項「救市」措施，但從結果來看，中國經濟近期不僅股市ETF表現不佳、房市持續惡化、「十一」黃金週出現人潮旅遊卻無法消費，也出現餐飲業上半年倒閉上百萬家、國際航空公司出現中國航線「停飛潮」等狀況，可見外界都認為中國的「救市」措施不僅看不到實質內容，效果更是不如預期。

吳峻鋕強調，中國相關經濟數據表現也持續不佳，如Q3經濟成長率僅4.6%、9月份出口成長遠低於市場預期、前8個月吸引外資金額年減31.5%。而中國的總體失業率、青年失業率等也均居高不下，更面臨消費市場信心崩盤、外資加速撤離中國等情況，他形容「中國經濟還在下行，即使疫情後也看不到復甦前景」，提醒國人對於未來的中國經濟風險要有更多認識與警覺。

國立政治大學財政學系教授黃智聰坦言，「中國剩下的時間不多了」，距離中國政府設定要達成「經濟成長率5%」的目標，已只剩不到兩個月的時間，「要實現此目標非常有困難」。而中國2024年的GDP成長率若低於5%，更意味中國大批企業將面臨破產、失業人口數量增加、基本生活困難人口比例更將大幅上升。

黃智聰表示，中國經濟面臨多重問題與風險，儘管習近平推出其執政以來最大規模的經濟「救市」措施，花費鉅資欲刺激消費、穩定房市、活躍股市，但「中國政府把錢灑出來，問題是大量生產出來的東西是否符合市場需要？」，所謂「救市」措施短期內雖能帶來股市大漲，但恐怕氏「短多長空」，實際效應更可能只是「曇花一現」。

黃智聰指出，相較於中國先前以供給側經濟學為基礎，企圖以「新質生產力」提振經濟，冀望以舉國體制加速發展先進製造業，但卻忽略民間消費的真正需求，此次的救市措施主要著重在需求面的激勵，這是站在正確的道路上，值得關注。但黃智聰也強調，中國經濟最大的問題就是「不確定性」，其原因主要是中國決定的經濟體制造成。因為中國政府在「社會主義市場經濟」中選擇「社會主義」重於「市場經濟」的路線，造成外資、外商與私部門巨大的不安。「只要不確定性因素存在，就不會改變結構性問題」。

黃智聰評估，中國政府雖然可用「大撒幣」政策來短暫解決經濟問題，甚至達成5%的GDP成長目標，「但其實可能埋下更多的風險與隱憂，未來中國政府反而可能要花更大的代價去解決」。

中華經濟研究院助研究員王國臣表示，中國2024年前三季的經濟成長率實際值低於官方報告，根據國民所得帳的公式推估，實際年增率僅為約4.2%。尤其中國產能過剩、通貨緊縮，造成投資缺乏效率、地方政府債務不斷累積、公部門被迫節約大幅提高公共服務價格、消費市場低迷且缺乏信心等問題不斷累積，中國經濟在明年恐將面臨更加嚴峻的狀況。

王國臣指出，「美中貿易戰」導致中國不斷強調「科技自主」，開始使用「紅色供應鏈」代替跨國供應鏈，其戰略卻也壓縮外商在中國的經營與信心、導致跨國資本加速撤出中國市場。且中國的房地產市場「空轉」情況將邁向第三年，未來更很有可能造成新的「金融危機」。

王國臣總結，長期來看，中國經濟未來恐怕只有兩種可能：「緩慢的崩潰，或是立即的崩潰」。而在中國的「經濟空轉」、「金融風暴」與「國際經濟影響力削弱」等前景下，中國對台灣的經濟利誘與脅迫將更趨無效，未來將轉向更多對台運用認知作戰與經貿風險等手段。建議台灣應加速分散產業鍊與金融曝險，並堅守台灣在「民主供應鏈」當中扮演的責任與角色。

國立雲林科技大學財務金融學系教授鄭政秉表示，相較於鄧小平時代，習近平在政治與經濟上的「左轉」非常鮮明，恐讓中國經濟未來非常不樂觀。即使是學界的樂觀評估，中國經濟也將走向日本「失落的30年」；而根據2024年剛獲頒諾貝爾經濟學獎的3位學者觀點，更認為中國會邁向「蘇聯崩潰的後塵」，他歸納中國經濟前景是「短期不好、長期必衰」。

鄭政秉進一步分析，過去台商已面臨共計五次的「大遷移」，從過去「瘋狂進入中國」、「加碼投資中國」，但後來面臨「被迫北移」，從2013年習近平時代開始，台商開啟了「被迫在海外（南向）設立備用工廠」的浪潮，更在2018年的「美中貿易戰」後開始大規模「逃離中國之路」，逃向美國、日本、印度等國，可以看出「中國市場」在台商眼中已有明顯變化，成為台商眼中的「可怕之地」。