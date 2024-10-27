星級旅館不到200家遭怨「評鑑找麻煩」　觀光署：加強行銷推廣

▲星級旅館制度推行15年，到今年9月僅195家通過取得資格，觀光署表示將加強行銷。（圖／記者游瓊華攝）

記者蔡亞樺／台北報導

全台合法旅館超過3千家，星級旅館制度實施15年，到今年9月僅195家，業者抱怨，參加星級評鑑會被找麻煩，消防、衛生檢查要求多，意願低，建議新設旅館須通過評鑑取得星等，有助於提升。觀光署表示，檢查項目無論是否參加評鑑，都是一樣的，業者意見將會納入考慮，並加強行銷推廣。

為提升國內旅館軟硬體品質，觀光署2009年起推動星級旅館評鑑制度，參與旅館最高峰達到606家，卻逐年減少，2022年不到400家，今年5月剩下189家，觀光署仍持續推動，到9月略增長為195家，成長不明顯。

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台灣星級旅館協會每年邀集產官學召開座談會，一同集思構想推廣，最近一次座談會上個月召開，中華民國觀光旅館公會理事長蕭景田直指，星級旅館減少，就是沒意願參加評鑑，參加麻煩一堆，消防公安、衛生檢查比起不參加的旅館還麻煩，意願就低。

其他旅館業者認為，觀光署應落實評鑑制度，未來新設的旅館要通過評鑑取得星級旅館，才核發營業執照，營運中旅館也可增訂落日條款，如此解決萎縮的問題，星級旅館提供一定服務品質與房價，旅宿業才不會被汙名化。

一般旅館業者說，星級旅館是個好品牌，政府管太多，又沒有法令壓力與政策鼓勵，要業者自發性參加評鑑，效果當然不好，民宿管理較簡持續增加，旅館反而比較少，因此政府要從政策誘因與法令強制性著手，業者才有動力。

對此觀光署表示，依照發展觀光條例相關規範，針對旅館都會定期、不定期進行消防、衛生環境等聯合檢查，並不會因為星級旅館而特別檢查，評鑑制度採鼓勵性質，評鑑項目廣泛，過程確實比較繁瑣費時，但有助於提升旅館軟硬體設施與凝聚員工向心力。

觀光署表示，疫後星級旅館有緩慢回升，業者建議將會納入考慮，為了提升旅宿品質、協助推廣優質的合法旅宿業者，業界做好自我提升，觀光署也會加強行銷宣傳星級旅館到國外，讓國外旅客更認識台灣。