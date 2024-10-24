台妹北海道結帳　拿櫃台「¥10紙袋」沒付錢！他愣：請多留心

▲紙袋有標價10日元。（圖／原PO授權引用）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾最近去北海道，入住一間鬧區商務旅館。該旅館設有飲食站，販售麵包、甜點、熟食、北海道伴手禮等等。他就看到有兩個台灣女生買了很多某款人氣餅乾，其中一人結完帳後，隨手拿了一旁的紙袋來裝，看到旁邊的「¥10」標價牌，猶豫了一下卻走了，令原PO一驚「請大家不要成為一個犯罪的旅人！」

「請大家不要成為一個犯罪的旅人！」有網友在「北海道旅遊情報」表示，他在北海道入住一間鬧區的商務旅館，旅館設有飲食站，販售新鮮的麵包、甜點、熟食、飲料、冰淇淋等等，還有一些北海道的伴手禮。飲食站是採自助結帳，「自己拿完東西後，到無人櫃台去掃條碼結帳，而且不能用現金，只能用各種電子支付。」

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原PO選購完東西後，排隊結帳時，聽口音認出前面有兩個台灣女生，拿了一堆某款人氣餅乾，可能是不熟悉支付方式，兩女花了不少時間才結完帳。不過，其中一人好像沒有袋子裝，就拿起放在一旁的飯店紙袋，把結完帳的東西都放進去。他指出，當時有看到對方注意到紙袋旁邊的「¥10」牌，可猶豫了一下，就拉著行李箱匆忙離開。

這令他一驚，「她沒有付紙袋的錢，就走了！」不確定對方是不是趕時間，還是覺得付款手續麻煩。但畢竟已構成犯罪事實，他本想把人叫住，「但覺得如果當面叫住她，除了她丟臉以外，也丟了台灣人的臉，因為後面還蠻多外國人在排隊的。」

最後他忍不住提醒，「飲食站的設計，主要是基於人與人的信任，所以它才讓你自行掃條碼結帳。但這樣的方便，並不是讓你隨便！」「拜託大家，在旅遊的時候，多一點點留心，不要成為一個犯罪的旅人！」

※本文獲原PO授權引用。