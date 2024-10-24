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遊覽車評鑑導致業者無法投保保險　陳世凱：已跟金管會溝通

▲▼交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

國道客運與遊覽車業近年面臨嚴峻挑戰，國民黨立委魯明哲今(24日)在立法院交通委員會質詢表示，現行遊覽車評鑑制度出現許多問題，僅以肇事紀錄數據評定等級，流於形式，評鑑制度更被保險公司拿去參考，導致不給保險。交通部長陳世凱表示，已跟金管會和保險局溝通。

魯明哲也指出，疫情前後，國道客運旅客量驟減36%，營收更是大幅崩跌42%，除市場需求萎縮，國道客運還面臨日益嚴重人力短缺問題。儘管業者提供高達7、8萬元高薪，但駕駛人力依然不足，難以支撐正常營運班次。許多國道客運的駕駛員轉向彈性更大的外送產業或多元計程車，讓國道客運陷入惡性循環，班次減少，旅客隨之流失，呼籲政府協助國道客運業者，重新檢討薪資結構與工時，吸引更多勞動力投入，改善客運業人力短缺。

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此外，針對遊覽車業困境，魯明哲表示，現行遊覽車評鑑制度存在諸多問題，無法反映實際安全管理需求。評鑑制度僅僅以肇事紀錄數據評定業者的等級，並未針對駕駛員行為或實務經驗進行有效管理。評鑑方式流於形式。目前評鑑小組主要由學者專家與政府單位組成，缺乏具備實務經驗的業界代表，難以有效評估駕駛操作的實際風險。另現行評鑑制度被保險公司拿去參考，導致部分保險公司不願讓遊覽車業者投保保險。

魯明哲進一步指出，現行評鑑制度不僅增加遊覽車業人事成本，而且即使業者獲得優等或甲等評級，政府也沒有設立相應的獎勵機制來激勵業者進一步提升安全措施，政府應建立更完善的獎勵機制，鼓勵業者主動升級安全管理措施。

交通部長陳世凱表示，遊覽車評鑑一定要優化，不能保險的部分會協助業者解決，已經去跟金管會、保險局溝通。

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