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社群網路攬客亂象多　觀光署修法：團體旅遊應派專人全程服務

▲▼北京,北京團客,赴陸首發團,大陸旅行團,大陸旅遊團。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲觀光署修法整頓社群攬客亂象，明文規範團體旅遊行程應派遣專人全程隨團服務。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡亞樺／台北報導

社群平台隨處可見旅遊團招攬廣告，衍生糾紛亂象，觀光署預告「旅行業管理規則」修正草案，明文規範旅行業廣告範圍及揭露方式，並要求辦理團體旅遊行程應派遣專人全程隨團服務，預告期60天，將蒐集各界意見。

觀光署指出，旅行業者利用網路平台、行動應用程式（App）或其他電子等多元方式經營旅行業者日漸普遍，為符時代趨勢並完善管理，增列電腦網路以外社群行銷方式，及揭露公司資訊義務，以提升交易資訊透明度保障消費者權益。

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觀光署近日預告「旅行業管理規則」修正草案，明定旅行業為舉辦旅遊從事廣告、業務招攬及營業促銷活動，不得有內容誇大虛偽不實或引人錯誤表示或表徵，並應與旅遊文件相符合，且廣告應載明旅遊行程名稱、出發地點、日期及旅遊天數、旅遊費用、投保責任保險與履約保證保險及其保險金額、公司名稱、電話等。

觀光署表示，現行條文僅規範旅行業應派遣專人隨團服務，並未強調全程參與，致部分旅行業安排團體旅遊行程缺乏專人隨團服務，如該段行程發生意外，將有無法即時處理情形，因此修正現行條文，明確要求旅行業辦理團體旅遊行程，應派遣專人全程隨團服務。

為提升旅行業整體競爭力，協助轉型朝多元化發展，觀光署表示，此次修正案調適現行法令與實務發展落差，放寬綜合旅行業業務範圍、簡化旅行業辦理辦事處所在地變更、開業、職員異動等作業。

觀光署指出，配合導遊人員管理規則及領隊人員管理規則修正，綜合或甲種旅行業應督導與管理其僱用經外語導遊、領隊人員專用制評量及訓練合格，領取執業證人員僅得為其執行導遊、領隊業務，不得為其他旅行業僱用或受政府機關、團體招請執行導遊、領隊業務。

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