　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

導遊、領隊明年報名費漲3成　觀光署放寬評量擴增外語人才

▲▼旅遊,觀光團,觀光客,東南亞遊客,新南向政策,旅行,旅客,跟團,團客,景點,國旅,導遊,領隊,疫情,共存,邊境管制,開放國門。（圖／記者李毓康攝）

▲明年導遊、領隊筆試及口試費用雙雙調漲，漲幅3成至3成7。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明年度導遊、領隊評量將於12月開放報名，觀光署考量物價及基本工資調漲等因素，近期正式公告，明年筆試報名費1000元調升至1300元、漲幅3成，口試從800元調高為1100元、漲幅約3成7，並簡化外語執照程序等，擴大外語人才。

導遊領隊考試原由考選部負責辦理20年，每年約5萬人報考，但2018年至2022年皆下降，平均每年2.7萬人，為使選才及培才機制符合市場導向並因應旅遊市場快速變遷，今年起改由交通部觀光署辦理，每年3月舉行，今年報考共1萬5327人，包含導遊6445人及領隊8882人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據觀光署統計截至今年9月30日止，領取導遊執照為4萬7521人，華語3萬5523人最多，其次是英語及日語；領隊7萬1023人，英語3萬7873人最多，其次為華語及日語，韓語也有6、700人，其他語系僅數百人或數十人。

觀光署綜整首次辦考狀況，檢討調整明年評量制度，近日分別公告導遊、領隊人員管理部分條文，包括新增因應無紙化的試務趨勢，評量報名、測驗成績、申請複查等作業，以電子郵件等電子文件方式通知考生。

觀光署指出，今年筆試報名費1000元、口試800元延續考選部的標準，未調整，但觀光署非考試專責單位，不及考選部有相關既有資源，且近年消費者物價、基本工資、試務相關人員出席費等上漲，明年筆試報名費調升1300元，口試調高至1100元。

觀光署進一步指出，開放在台依親居留或長期居留的大陸地區居民，得參加導遊領隊的評量測驗。持有效期內執業證或參加評量測驗當年度前3年內領有考試院及格證書，或經外語類科通用制或華語類科評量及格3年內者，筆試免測。

為符合旅遊市場需求，觀光署表示，明年新增外語領隊韓語科目，部分外語不另辦理評量，採檢定方式作為語言能力認定基準，包括法語、德語、西班牙語、泰語、印尼語、義大利語，以及外語領隊包括法語、德語、西班牙語。

ET快訊
郝劭文「賺夠了」帶妻小回台！　朱延平：一年賺比我一輩子還多
26歲男台中七期豪宅遭虐死　2年前爸爸、阿公隔5天離世
第1名不是LINE Pay！　台灣人最愛「電子支付」排名公開
快訊／熱帶低壓生成！　準颱風「潭美」最新路徑曝
靈骨塔被毀現況曝！　女兒哭：爸爸不知淹沒在哪
「柔道女王」連珍羚　宣布退出國際賽場
上台狂摸肚…網瘋猜懷孕有喜　許瑋甯回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

15歲少年無照奪3命　朋友受訪竟「嘻笑比YA」！網炸鍋：教育真失敗

收陌生男訊息「我老婆是妳老公小三」！人妻崩潰...網喊快做1事

佔據整個車道！「超大隻蟒蛇」滑過去　她住1縣市：超常看見

快訊／熱帶低壓生成！準颱風「潭美」最新路徑曝　

咖啡廳突改「內用1規則」僅剩2組客人！常客大讚：篩掉一半的人

導遊、領隊明年報名費漲3成　觀光署放寬評量擴增外語人才

世新大學校友閃耀金鐘59　動人作品橫掃15項大獎

快訊／5縣市豪大雨特報　下到晚上

山陀兒毀靈骨塔「悲傷現況」曝！女兒哭：爸爸不知被淹沒在哪

晚上7點「老師還不下課」擠一堆人！家長驚見原因：可多活1小時

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

楊謹華槓龜7次終於得獎！　奪女配爆哭：原來走上來的風景是這樣

謝和弦學蕭敬騰大吼：陳湘妮是我老婆！　變女兒傻瓜「躁鬱症沒再發作」

好像！認不出誰是姚淳耀.鍾佳播　貼臉合體開場「致敬5台劇」台下笑翻

梁修身獲特別貢獻獎！　致詞吐槽2兒「不斷抱怨我」

鍾欣凌神預言喊中他　柯震東抱獎親芙莉蓮❤

15歲少年無照奪3命　朋友受訪竟「嘻笑比YA」！網炸鍋：教育真失敗

收陌生男訊息「我老婆是妳老公小三」！人妻崩潰...網喊快做1事

佔據整個車道！「超大隻蟒蛇」滑過去　她住1縣市：超常看見

快訊／熱帶低壓生成！準颱風「潭美」最新路徑曝　

咖啡廳突改「內用1規則」僅剩2組客人！常客大讚：篩掉一半的人

導遊、領隊明年報名費漲3成　觀光署放寬評量擴增外語人才

世新大學校友閃耀金鐘59　動人作品橫掃15項大獎

快訊／5縣市豪大雨特報　下到晚上

山陀兒毀靈骨塔「悲傷現況」曝！女兒哭：爸爸不知被淹沒在哪

晚上7點「老師還不下課」擠一堆人！家長驚見原因：可多活1小時

快訊／鳳山8旬嬤運動不慎摔排水溝　警消拉起送醫救治

獲國際影展肯定　《愛子歸來》台中盛大首映

15歲少年無照奪3命　朋友受訪竟「嘻笑比YA」！網炸鍋：教育真失敗

驗屋規定不准「1方式」測漏水　屋主傻了！內行也搖頭：要溝通

帶兵打總冠軍戰首戰　平野沒時間緊張：結果在預期內

女友將臨盆...年薪300萬台大碩士悶壞了　找小蘿莉上摩鐵下場曝

兄弟總冠軍戰強碰統一雙王牌　平野：更想要取勝

元大幸福日溫馨續辦　偏鄉孩童領「幸福大禮包」盡享歡樂與關懷

26歲男台中七期豪宅內遭虐死　2年前爸爸、阿公隔5天離世

新歡評「伍佰歌猥瑣」捲爭議！　黃曉明公開露面：一起加油吧

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

生活熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

恐秋颱「歐洲模式直闖警報區」　最新預測曝

涼雨彈明襲3地　「潭美」颱風最快下周一生成

iPhone充電到幾%「對電池最好」？　曝1重要設定

快訊／升級大豪雨！　警戒縣市曝

台北38年「排隊老店」宣布熄燈

女友髮圈一直消失！他一搜成果超驚人

國道客運營收「墜崖式暴跌42%」　11/5起台北轉運站2樓變空城

iPhone「超煩躁1功能」　一票果粉：每次都按錯

快訊／熱帶低壓生成！準颱風「潭美」最新路徑曝　

不是太魯閣！台灣最強國家公園是「它」

更多熱門

相關新聞

日月潭「四手吊網」嚴禁攀爬　觀光署提高罰鍰到100萬元

日月潭「四手吊網」嚴禁攀爬　觀光署提高罰鍰到100萬元

日月潭水上運動立式划槳SUP亂象叢生，曾有遊客擅闖「四手吊網」造景，可依「發展觀光條例」第60條，開罰5千至20萬元，觀光署最新公告，明文規範並提高罰鍰，四手吊網、碼頭關閉等設施禁止攀爬跨越，違者最重可罰100萬元。

全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

全台17條國道客運路線「11月起齊漲」　漲幅1~30元

國道客運11月起再漲一波　中壢、首都等6路線「最多漲7元」

國道客運11月起再漲一波　中壢、首都等6路線「最多漲7元」

國際旅客2原因嚇跑　觀光署長喊話：3年校外教學不要去同一地

國際旅客2原因嚇跑　觀光署長喊話：3年校外教學不要去同一地

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣」　陳世凱：服務品質不能降低

要台鐵節電遭質疑「車站不開冷氣」　陳世凱：服務品質不能降低

關鍵字：

導遊領隊調漲觀光署報名費

讀者迴響

熱門新聞

快訊／10級強風來了　5縣市豪大雨

林心如慌亂上台「楊謹華1舉動急擋下」！網感動

以為去打工！國三少女慘遭囚禁性侵逾10次

小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

買車輪餅「老闆1舉動」他怒：逢甲夜市沒落不意外

劇組0防護「攝影師黃柏雄墜谷亡」炎亞綸痛揭血汗現場

吳慷仁奪視帝哭了！大陸拍戲看金鐘直播　

恐「大型中颱」2可能路徑　「對台都有影響」

外公「證人」身分被傳喚　15歲少年母親也得一起去

4好友同晚得金鐘獎！　3年前同框片被挖出

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

獨／台中七期豪宅3嫌虐死26歲男！還錄影留證

謝展榮奪金鐘新人…親爸謝祖武「只回4字」　

金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她

許瑋甯連2屆奪獎…邱澤「放閃語音」內容曝光

更多

最夯影音

更多

Sandy內衣外露！吳宗憲：誰讓妳穿這樣　小S評陳漢典「他又不是我的人了」

Sandy爆產後吳宗憲「失聯13小時」！　「女兒比她可愛？」：她爸爸比較好看XD

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

謝祖武21歲兒子奪金鐘新人 謝展榮喊「不看好我的，看好了！」

迷你女配角入圍平均52.8歲　鍾欣凌：每一個都是保久乳XD

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面