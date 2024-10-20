導遊、領隊明年報名費漲3成　觀光署放寬評量擴增外語人才

▲明年導遊、領隊筆試及口試費用雙雙調漲，漲幅3成至3成7。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明年度導遊、領隊評量將於12月開放報名，觀光署考量物價及基本工資調漲等因素，近期正式公告，明年筆試報名費1000元調升至1300元、漲幅3成，口試從800元調高為1100元、漲幅約3成7，並簡化外語執照程序等，擴大外語人才。

導遊領隊考試原由考選部負責辦理20年，每年約5萬人報考，但2018年至2022年皆下降，平均每年2.7萬人，為使選才及培才機制符合市場導向並因應旅遊市場快速變遷，今年起改由交通部觀光署辦理，每年3月舉行，今年報考共1萬5327人，包含導遊6445人及領隊8882人。

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據觀光署統計截至今年9月30日止，領取導遊執照為4萬7521人，華語3萬5523人最多，其次是英語及日語；領隊7萬1023人，英語3萬7873人最多，其次為華語及日語，韓語也有6、700人，其他語系僅數百人或數十人。

觀光署綜整首次辦考狀況，檢討調整明年評量制度，近日分別公告導遊、領隊人員管理部分條文，包括新增因應無紙化的試務趨勢，評量報名、測驗成績、申請複查等作業，以電子郵件等電子文件方式通知考生。

觀光署指出，今年筆試報名費1000元、口試800元延續考選部的標準，未調整，但觀光署非考試專責單位，不及考選部有相關既有資源，且近年消費者物價、基本工資、試務相關人員出席費等上漲，明年筆試報名費調升1300元，口試調高至1100元。

觀光署進一步指出，開放在台依親居留或長期居留的大陸地區居民，得參加導遊領隊的評量測驗。持有效期內執業證或參加評量測驗當年度前3年內領有考試院及格證書，或經外語類科通用制或華語類科評量及格3年內者，筆試免測。

為符合旅遊市場需求，觀光署表示，明年新增外語領隊韓語科目，部分外語不另辦理評量，採檢定方式作為語言能力認定基準，包括法語、德語、西班牙語、泰語、印尼語、義大利語，以及外語領隊包括法語、德語、西班牙語。