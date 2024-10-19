日月潭「四手吊網」嚴禁攀爬　觀光署提高罰鍰到100萬元

▲日月潭「四手吊網」禁止攀爬、跨越進入，違者開罰5千至100萬元 。（圖／取自日月潭國家風景區管理處）

記者蔡亞樺／台北報導

日月潭水上運動立式划槳SUP亂象叢生，曾有遊客擅闖「四手吊網」造景，可依「發展觀光條例」第60條，開罰5千至20萬元，而觀光署最新公告，明文規範並提高罰鍰，四手吊網、碼頭關閉等設施禁止攀爬跨越，違者最重可罰100萬元。

日月潭水域早期邵族人、漁民會以竹竿撐起大網，組成「四手吊網」放入水中捕魚。為重現「四手吊網」，日月潭國家風景區管理處曾在潭面設置吊網，但長期在水面上日曬雨打，逐漸斑駁。

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日月潭風管處去年整理翻修，將2座四手吊網固定在涵碧半島、向山眺望平台水域，讓遊客更認識吊網漁業文化，也增加湖面景觀，卻有SUP業者帶領出團的遊客未穿著救生衣，就登上四手吊網的造景，還幫忙拍照，罔顧水域安全。

觀光署近日公告日月潭風管處場域禁止事項修正案，明文規範禁止事項與罰則，包括禁止攀爬、跨越或進入四手吊網等水上設施，以及碼頭關閉期間包括夏令每年4月至10月，每晚7時至次日清晨6時、冬令每年11月至次年3月，每晚6時至次日清晨7時，攀爬、跨越或進入碼頭管制門。

觀光署表示，禁止攀爬、跨越或進入水上設施及碼頭管制閘門，以避免遊客相關行為造成安全疑慮及維護水上設施的完整，違反規定者，將依發展觀光條例第64條第2項規定，處5千元以上、100萬元以下罰鍰。