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海洋小小兵公民科學嘉年華　管碧玲：共創海洋永續發展

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲、副主委黃向文、海保署長陸曉筠與來賓及民眾大合照。（圖／海洋委員會海洋保育署提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

海洋委員會海洋保育署今（26日）在中央研究院舉辦「出發了！海洋小小兵－海洋公民科學嘉年華」活動，並同步發表海保署2023年「解密海洋，看見未來」計畫的六個獲選計畫執行成果。海洋委員會指出，彰化雲林32位漁民朋友不到一年就貢獻了1263筆海洋科學資料！是海洋公民科學家最好的見證。海委會主委管碧玲強調，將推動海洋公民科學普及，讓全民投身海洋公民科學與保育領域，每個人都是海不可或缺的洋小小兵。

管碧玲表示，海洋公民科學家的普及，可以促進海洋意識及海洋素養內化，並共同建立更完備的海洋資料庫，強化海洋資源監測，也進一步提升大眾對海洋環境的關注與保育意識。管碧玲說，目前在眾多的海洋工作中，除政府與專家學者，仰賴環保艦隊、觀察員、潛海戰將、NGO等關鍵民力。期待每個人都能夠為海洋保育工作貢獻己力，並導入科技協助海洋保育及海洋汙染防治，讓美好的海洋擁抱我們。

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲為活動開幕致詞。

海保署指出，以獲選計畫中的「追尋龍紋鱝的蹤跡」為例，來自雲林與彰化地區的32位漁民朋友，作為不可或缺的公民科學家，自2023年7月至2024年9月底，共提供高達1263筆資料。龍紋鱝被世界自然聯盟（IUCN）紅皮書列為極度瀕危物種，過去對其了解相對有限。透過公民科學家的數據回報，不僅填補了過去研究的空白，更為臺灣首次建立了龍紋鱝的成長參數，為未來相關研究與保育工作奠定了重要基礎。

參與計畫的協會理事長李平順表示，「作為漁民，我們每天在海上工作，親眼目睹海洋生態的變化。參與這項計畫讓我們能協助科學家蒐集有關龍紋鱝的珍貴數據，同時也讓我們感受到自己在海洋保育中扮演的重要角色。」海保署強調，近年來公民科學家已成為政府、學術界與NGO在生態調查上的重要支持力量。透過公民的參與回報，能更清楚了解臺灣周邊海域的生物多樣性及熱點，有助於政府評估並投入適當的資源。

海保署表示，公民科學計畫的成功離不開公民、科學家和政府部門的共同合作。海洋保育需要全民的參與，未來海保署將持續舉辦相關講座與推廣活動。透過公民科學計畫，不僅能增進民眾對海洋的認識，更能凝聚社會共識，共同守護我們的海洋家園與臺灣的海洋生態。

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲、副主委黃向文及海保署長陸曉筠與海洋公民科學嘉年華攤位。

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲聆聽獲選計畫解說成果海報內容。

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲、副主委黃向文及海保署長陸曉筠與海洋公民科學嘉年華攤位。

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲聆聽獲選計畫解說成果海報內容。

▲海洋小小兵公民科學嘉年華。（圖／海洋委員會海洋保育署提供）

▲海委會主委管碧玲聆聽獲選計畫解說成果海報內容。

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