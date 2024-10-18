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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

海巡全年守護12、24海里兩界線　管碧玲：實踐總統互不隸屬事實

記者陳家祥／台北報導

中共解放軍14日在台海周邊發動「聯合利劍-2024B」軍演，我國陸、海、空軍及海巡同仁，在第一時間迅速應處。總統賴清德今（18日）特地前往空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動中隊以及海巡署艦隊分署，感謝他們在第一線守護國人的辛勞。海委會主委管碧玲說，海巡全年無休、日復一日所守的12海浬、24海浬這兩條界線，就是在實踐著總統論述互不隸屬的國際事實。

管碧玲表示，賴總統昨天在一場重要會議中，對國軍與海巡同仁因應各種挑戰的迅速反應及適當處置，給予了高度的肯定，今天立即安排親自到艦隊分署慰勉，對海委會及海巡全體同仁來說，不僅是對工作的極大鼓舞，更是對海巡全力守護國家安全的使命的深刻認同與支持。

管碧玲向賴清德報告，在中共這次軍演之下，海巡署全體人員在署長的領導下，憑藉事先的精準部署，展現了迅速而有效的應對能力，且成功阻止了來自中國的小目標偷渡行動，積極迎擊針對的認知作戰。

管碧玲指出，這次海巡首次被當做操作錯假訊息認知作戰的標的，海巡署立即迅速回應，面對中國不斷挑釁的軍事行動，海巡奮勇迎敵，捍衛的不僅是我們的海域，更是我們作為一個主權國家的尊嚴，和全體國人自由民主的生活方式。

管碧玲提到，她特別向總統說明海巡同仁每天都在見證賴總統要讓國人知道的的兩個事實：第一是中國要拿下台灣不需要理由，不是哪一個人做了什麼事或說了什麼，也不是因為中國所稱的領土完整。

▲▼總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊：海巡署艦隊分署。（圖／海委會提供）

▲總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊。（圖／海委會提供，下同）

「海巡見證的，就是中國以各種理由恫嚇台灣。」管碧玲說，裴洛西訪台可以軍事演習、總統出訪見麥卡錫也要軍演，這些海巡都要去應對，甚至中國「三無」船危險駕駛造成的不幸事件，都可以編排成海巡殺人，升高發動包圍金門的戰備警巡，「海巡看在眼裡都知道，中國任意指摘一個理由，就可以遂行灰色地帶戰略不斷襲擾」。

第二，則是總統賴清德上任以來，不斷論述、捍衛中華民國與中華人民共和國互不隸屬的立場。管碧玲說，她多次與海委會同仁及海巡幹部們分享，台灣戰後加入四大國際組織，亞銀、國際奧委會、APEC及WTO，無論用什麼名稱、也許待遇並不公平，但台灣都具有獨立的會員身份，正是國際組織對兩岸關係做的安排，台灣與中華人民共和國互不隸屬，就是國際事實。

管碧玲強調，海巡全年無休、日復一日所守的12海里、24海里這兩條界線，就是基於互不隸屬這個事實之下的職責，海巡每天24小時都見證、實踐著總統論述互不隸屬的國際事實。

「海巡同仁是以生命捍衛主權，這句話並不誇張。」管碧玲說，海巡不時要面對，即便是普通的中國越界漁船，也會惡劣地伸出一支又一支的鐵條，威脅我們登檢海巡同仁的性命。但海巡同仁士氣高昂，堅決為全體國民做最堅實的後盾。

▲▼總統賴清德勗勉聯合利劍演習應處部隊：海巡署艦隊分署。（圖／海委會提供）

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