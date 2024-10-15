中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體化

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體、國際更團結

▲▼海洋委員會主委管碧玲 立法院內政委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德雙十國慶演說後，共軍宣布進行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，儘管只進行了13小時就收兵，但仍引發鄰近國家以及國際的關注。針對中國此次的軍演，海洋委員會主委管碧玲表示，此舉適得其反，反而促使國際社會更加團結，共同反對中國的擴張行為，「印太自由開放聯盟在這樣的背景下逐漸具體化，成為維護區域穩定與全球航運自由的重要機制」。

「中國軍演，讓印太自由開放聯盟更具體化。」管碧玲說，中國的「聯合利劍2024B」軍事演習，無疑加劇了台海地區的緊張局勢，但同時卻也促使印太自由開放聯盟更加具體化。

管碧玲表示，這場軍演顯示中國正加大軍事壓力，試圖以武力威懾台灣，進一步改變區域現狀。然而，這種挑釁行為反而激起了國際社會對台海和平與穩定的共同關切，相信將進一步鞏固了以美國、日本等國為核心的印太自由開放聯盟。

管碧玲指出，美國這次作出了強烈反應，五角大廈發表聲明稱這是「不負責任、不成比例且破壞穩定的行動」，強調全球利益與台灣海峽的和平穩定息息相關，「美國認為，中國的軍事演習無異於挑釁性行為，意圖透過武力改變台海現狀」，儘管中國持續施壓，但美國明確表示將繼續與盟友和夥伴國合作，推進自由與開放的印太戰略，確保台海以及整個印太地區的安全與穩定。

除了美國外，管碧玲還說，歐洲國家也對中國的「聯合利劍2024B」軍演表達了深切關注。歐盟外交事務處發言人指出，台海的和平穩定對區域與全球安全繁榮具有戰略重要性，並表示歐盟反對任何試圖以武力改變現狀的行為，「這顯示出，隨著中國加強軍事行動，歐洲國家在印太事務上的參與度也在逐步上升，形成了更加廣泛的國際聯合力量」。

另外，日本也在此議題上表現出高度的警戒，首相石破茂和外相岩屋毅先後強調，台海周邊的和平對日本及整個地區至關重要，並表示將持續關注事態發展。由於日本在地緣上與台灣接近，台海局勢的變動將直接威脅到日本的國家安全和經濟利益。因此，日本在這一過程中成為印太聯盟中的積極參與者，並準備隨時應對潛在危機。

管碧玲說，英國也加入了對中國軍事行動的譴責行列。英國政府強調，任何破壞台海和平的行為都將對國際秩序構成挑戰，並呼籲國際社會團結起來，共同維護區域穩定。英國的表態進一步展示了國際社會在應對中國軍事威脅時的共同立場，也讓印太自由開放聯盟獲得了來自歐洲更強大的支持。

管碧玲表示，總體而言，中國的「聯合利劍2024B」軍演雖然旨在對台灣及國際社會施加軍事壓力，但卻適得其反，促使國際社會更加團結，共同反對中國的擴張行為，「印太自由開放聯盟在這樣的背景下逐漸具體化，成為維護區域穩定與全球航運自由的重要機制」。

管碧玲強調，隨著中國在台海的軍事活動增加，這個聯盟的存在和作用將更加不可忽視。國際社會對維護台海及印太地區和平穩定的共識不斷增強，印太自由開放聯盟將成為制衡中國軍事擴張的關鍵力量。

管碧玲回憶，中國迅速宣布軍演結束，當時她正主持完下午的應變會議，海巡署的幹部難免驚訝，她趁機和大家分享了這些國際觀。兩岸關係已經不只是兩岸關係了，兩岸關係已經是印太區域國際關係的核心，中國軍演，讓印太自由開放聯盟更具體化了。

管碧玲指出，昨天晚上10點半主持應變會議，肯定海巡署超前部署的表現，13日下午就開了應變會議、在海上進行預置部署，果然14日ㄧ早就緝獲偷渡客，「謝慶欽副署長在國防部記者會的說明，充分詮釋海巡署的立場與作為」，在署長指揮下，調整人力，但還是不要鬆懈。

ET快訊
快訊／高雄工廠大火！　恐怖黑煙狂竄天
大門寫「拆我屋者全家必死」　高雄男輕生亡...家屬說話了
快訊／徐凱希認分手百億男友
Hanni站上國會　哽咽落淚
快訊／中和大樓13F墜落　23歲男死亡
快訊／林口嚴重車禍！小巴車頭全毀　7人受傷
LIVE／南北韓一觸即發！　邊界最新狀況曝
趁小女友熟睡侵犯！情趣玩具%%拍性愛片　他賠200萬結婚了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體化

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

藍白指姚立明不適格　潘孟安指被提名人學富五車：有信心通過考驗

傳陳建仁出任APEC代表遭中施壓換人　潘孟安：敲定後會跟大家公布

韓國瑜允諾盡快協商三大人事案　潘孟安曝賴清德為一事感謝韓

4XL→XL！陳重文舊衣全丟了　質詢自嘲「脫離社會太久」忘記官員姓氏　

麥玉珍質疑禁伐補償未獲回應　卓榮泰反駁：我有講妳都沒有聽

大補習時代來臨！　藍委爆：全國補習班比超商多逾4000家

海基會馬祖服務中心掛牌　羅文嘉：盼成為兩岸和平交流第一線

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

梁文音演唱會「星光二班」到場力挺！　哽咽唱《分手後不要做朋友》：分開很痛

VOLVO電動車帶你輕鬆環島 打卡全台最「南」端充電樁

陸圍台軍演海警闖限制水域　巡防艇「並肩」驅離畫面曝

王心凌為演唱會「戒酒一個月」　不怕青峰索吻…妙回感情現況

三重警匪追逐！拒檢狂衝3KM　警連開9槍...副駕中2槍通緝身分曝

朝野僵局傳政院已備好腹案　吳思瑤：只要坐下來談就一定有解方

中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體化

范雲揭台灣教師荒盼加人加錢　卓榮泰：誠懇檢討

藍白指姚立明不適格　潘孟安指被提名人學富五車：有信心通過考驗

傳陳建仁出任APEC代表遭中施壓換人　潘孟安：敲定後會跟大家公布

韓國瑜允諾盡快協商三大人事案　潘孟安曝賴清德為一事感謝韓

4XL→XL！陳重文舊衣全丟了　質詢自嘲「脫離社會太久」忘記官員姓氏　

麥玉珍質疑禁伐補償未獲回應　卓榮泰反駁：我有講妳都沒有聽

大補習時代來臨！　藍委爆：全國補習班比超商多逾4000家

海基會馬祖服務中心掛牌　羅文嘉：盼成為兩岸和平交流第一線

袁艾菲被老公咬耳朵笑到魚尾紋現形　同戴巧克力對錶甜滋滋

南北韓緊張情勢升溫！京畿道3市郡劃「危險區域」　觀光景區限進出

快訊／高雄工人摔落牆壁夾縫受困！無生命跡象送醫搶救

2辣妹「穿比基尼」遠端辦公誇張畫面曝！　抱筆電沙灘爽曬日光浴

黃偉哲頒贈獎牌　感謝獅子會認捐做工行善團房屋修繕材料費

「啦啦隊正妹」發聲還原跟蹤始末！　林可遭尾隨不解：到底要幹嘛？

超可愛「Y2K痘痘貼」竟是雷射炫彩！愛心、星星圖案貼臉上好時髦

快訊／高雄林園漁網工廠火警！恐怖黑煙狂竄天　畫面曝光

最怕軟掉！買鹹酥雞「多1舉動長知識」　萬人驚呆： 這是真的

勞基法新修正上路！勞雇可協商延後強制退休　違者最高罰150萬

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

政治熱門新聞

快訊／藍營退役少將赴港起立聽中國國歌　國防部砍退俸

首公開露面！陳重文暴瘦40公斤

罷免潮來了？　綠委列9藍委危險名單：罷掉綠營就選得上

153架共機「創單日新高」　配合共軍聯合利劍-2024B軍演

影／咬到！F-16狙擊手莢艙標定畫面曝　鎖定中共航母遼寧艦載殲15

中國海警4船侵擾我海域　海巡艦艇逼近對峙畫面曝光

中國海警PO愛心環台軍演圖！海巡署回擊了

國民黨「高曝光立委」　被點名下個罷免

柯文哲真收沈慶京1500萬？　郝龍斌這樣說

擋京華城停工引遐想　秦慧珠說明

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

神祕「黑衣部隊」副中隊長現身

遭秦慧珠爆從中工取免費看板　徐巧芯曬照片喊冤

馬英九現身立院開砲　賴「台獨」借殼上市

更多熱門

相關新聞

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥

匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥

14日中國東部軍區對台發起2024聯合利艦B圍台軍演，台海兩軍對峙情勢一度緊張，卻有媒體稱接獲匿名海巡署官兵爆料：「海巡人員包含槍械、防彈背心、探照燈及船艦裝備不足」，也成為政論節目名嘴評論話題，海巡署15日上午嚴正聲明駁斥，強調海巡署步槍、及防彈背心裝備並無不足狀況，呼籲外界切莫隨假訊息的認知作戰起舞。

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

管碧玲：共軍準備軍演時　海巡正搜救中國落海船員

中國海警PO愛心環台軍演圖！海巡署回擊了

中國海警PO愛心環台軍演圖！海巡署回擊了

中國海警4船侵擾我海域　海巡艦艇逼近對峙畫面曝光

中國海警4船侵擾我海域　海巡艦艇逼近對峙畫面曝光

中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯畫面曝

中國海警闖我限制水域　巡防艇「並肩」緊盯畫面曝

關鍵字：

管碧玲海洋委員會海巡署

讀者迴響

熱門新聞

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

肯爺爆「想和辣岳母嘿咻」逼老婆全程觀戰！

即／真的開火了！　南韓從分界線以南射擊

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

即／台鐵鶯歌站恐怖事故　男遭自強號撞輾亡

3歲全裸童「頭卡室外機」吊空中　鄰架梯急搶命

女大生「守宮放醬油碟」挨告！壽司郎求償金額曝

歐陽娜娜、張韶涵轉發「解放軍圍台圖」：只有1個中國

孕婦吃屋馬羊水破！業者1做法被讚爆

最愛「日本哪裡」票選　冠軍獲推去不膩

柯文哲USB新解密！　爆秦慧珠拿威京30萬獻金

北韓開炸京義線道路　最新「爆破影像」曝

第1次壞壞！女友「1動作」他驚嚇：超色

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

楊祐寧參加蕭敬騰婚禮被2女星「發文抗議」：畫面都他

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

孫安佐遭暴打現身曝「皮肉傷」　挺到最後網友改觀...孫鵬讚很帥

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

楊繡惠擁抱和解徐乃麟「我愛你」　收「好多劍」：講100次都可以

王心凌超時遭罰錢！青峰傳授祕訣　台上玩喇舌：要對抗蕭敬騰婚禮

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面