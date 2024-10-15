中共軍演落幕　管碧玲：讓印太自由開放聯盟更具體化

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德雙十國慶演說後，共軍宣布進行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，儘管只進行了13小時就收兵，但仍引發鄰近國家以及國際的關注。針對中國此次的軍演，海洋委員會主委管碧玲表示，此舉適得其反，反而促使國際社會更加團結，共同反對中國的擴張行為，「印太自由開放聯盟在這樣的背景下逐漸具體化，成為維護區域穩定與全球航運自由的重要機制」。

「中國軍演，讓印太自由開放聯盟更具體化。」管碧玲說，中國的「聯合利劍2024B」軍事演習，無疑加劇了台海地區的緊張局勢，但同時卻也促使印太自由開放聯盟更加具體化。

管碧玲表示，這場軍演顯示中國正加大軍事壓力，試圖以武力威懾台灣，進一步改變區域現狀。然而，這種挑釁行為反而激起了國際社會對台海和平與穩定的共同關切，相信將進一步鞏固了以美國、日本等國為核心的印太自由開放聯盟。

管碧玲指出，美國這次作出了強烈反應，五角大廈發表聲明稱這是「不負責任、不成比例且破壞穩定的行動」，強調全球利益與台灣海峽的和平穩定息息相關，「美國認為，中國的軍事演習無異於挑釁性行為，意圖透過武力改變台海現狀」，儘管中國持續施壓，但美國明確表示將繼續與盟友和夥伴國合作，推進自由與開放的印太戰略，確保台海以及整個印太地區的安全與穩定。

除了美國外，管碧玲還說，歐洲國家也對中國的「聯合利劍2024B」軍演表達了深切關注。歐盟外交事務處發言人指出，台海的和平穩定對區域與全球安全繁榮具有戰略重要性，並表示歐盟反對任何試圖以武力改變現狀的行為，「這顯示出，隨著中國加強軍事行動，歐洲國家在印太事務上的參與度也在逐步上升，形成了更加廣泛的國際聯合力量」。

另外，日本也在此議題上表現出高度的警戒，首相石破茂和外相岩屋毅先後強調，台海周邊的和平對日本及整個地區至關重要，並表示將持續關注事態發展。由於日本在地緣上與台灣接近，台海局勢的變動將直接威脅到日本的國家安全和經濟利益。因此，日本在這一過程中成為印太聯盟中的積極參與者，並準備隨時應對潛在危機。

管碧玲說，英國也加入了對中國軍事行動的譴責行列。英國政府強調，任何破壞台海和平的行為都將對國際秩序構成挑戰，並呼籲國際社會團結起來，共同維護區域穩定。英國的表態進一步展示了國際社會在應對中國軍事威脅時的共同立場，也讓印太自由開放聯盟獲得了來自歐洲更強大的支持。

管碧玲表示，總體而言，中國的「聯合利劍2024B」軍演雖然旨在對台灣及國際社會施加軍事壓力，但卻適得其反，促使國際社會更加團結，共同反對中國的擴張行為，「印太自由開放聯盟在這樣的背景下逐漸具體化，成為維護區域穩定與全球航運自由的重要機制」。

管碧玲強調，隨著中國在台海的軍事活動增加，這個聯盟的存在和作用將更加不可忽視。國際社會對維護台海及印太地區和平穩定的共識不斷增強，印太自由開放聯盟將成為制衡中國軍事擴張的關鍵力量。

管碧玲回憶，中國迅速宣布軍演結束，當時她正主持完下午的應變會議，海巡署的幹部難免驚訝，她趁機和大家分享了這些國際觀。兩岸關係已經不只是兩岸關係了，兩岸關係已經是印太區域國際關係的核心，中國軍演，讓印太自由開放聯盟更具體化了。

管碧玲指出，昨天晚上10點半主持應變會議，肯定海巡署超前部署的表現，13日下午就開了應變會議、在海上進行預置部署，果然14日ㄧ早就緝獲偷渡客，「謝慶欽副署長在國防部記者會的說明，充分詮釋海巡署的立場與作為」，在署長指揮下，調整人力，但還是不要鬆懈。