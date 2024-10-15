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回擊飲酒作樂說！管碧玲：共軍準備軍演時「海巡正搜救中國船員」

▲▼海委會主委管碧玲。（圖／海保署提供）

▲海委會主委管碧玲。（圖／海保署提供）

文／中央社

中共對台軍演，網上卻有海委會主委管碧玲因與吐瓦魯總理慶生、對軍演不知不覺，也提及海巡艦長飲酒作樂等訊息；管碧玲駁斥，海巡雙十慶典前就專案部署海域安全、甚至國慶當天忙著救中國落海船員，「不要抹黑海巡」。

海洋委員會主委管碧玲14日晚間在臉書（Facebook）發文指出，國人若落入陷阱，誤以為她昨天在與吐瓦魯總理慶生、海巡對軍演不知不覺或海巡艦長飲酒作樂等，這3個是百分之百假訊息陷阱，對海巡不公平。

管碧玲表示，事實是吐瓦魯總理在11日慶生，她13日和海巡已在做軍演應變，海巡沒有任何艦長飲酒作樂，「我相信，只有敵對勢力或親中勢力，才會這樣子虛烏有抹黑、攻擊海巡，請敵對勢力或親中勢力不要抹黑海巡。」

管碧玲指出，雙十慶典前，海巡署就專案進行海域安全部署，海巡不但守護雙十當天海上維安，不為人知的是，雙十節當天凌晨2時左右，一艘中國漁船一名船員在彭佳嶼西北方，中線以東9.6浬處不幸落海，中方上午8時左右通知海巡後，海巡出動救援。

▲▼中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／海巡署提供）

▲中國海警船與台灣海巡艦對峙。（圖／海巡署提供）

管碧玲表示，海巡搜尋到10日中午，發現中國已經放棄搜救，但是海巡堅持完成72小時搜救，直到13日凌晨2時才放棄，「這就是海巡的日常，面對中國正在準備發動軍演時，我們正在搜救中國落海船員。」

管碧玲指出，海巡署是一面枕戈待旦密切注意各項中國公務船舶動態，防範可能來臨的「聯合利劍-2024B」演習，一面默默地、帶著不忍之心，在搜救被自己國家放棄的中國籍船員。

管碧玲表示，海巡署長張忠龍13日上午8時47分回報海巡在當天凌晨2時完成72小時搜救，回歸一般勤務搜尋，她回應表示「了解」，然後她在上午11時8分要求海巡署做情勢分析，開始部署因應可能軍演。

管碧玲指出，這是她的日常，一面要堅定嚴正假設對方的敵意並積極防範，一方面要堅守人道立場，善意對待中國人民，「海巡在遼闊的海洋，是創造兩岸人民福祉的力量，想一想10日搜救到昨天凌晨2點的茫茫大海上搜救的海巡弟兄，用抹黑對待他們，何其沒有人性。」

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