賴清德總統親臨海巡署艦隊分署　肯定海巡應對中國軍演表現

▲賴清德總統親臨海巡署艦隊分署大合照。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

賴清德總統今（18日）親自蒞臨海巡署艦隊分署，向全體海巡同仁表達最誠摯的慰勉與肯定，特別針對海巡署在中國「聯合利劍-2024B」軍事演習活動期間的出色表現、專業應對、堅守崗位及確保國家海域安全的努力給予高度肯定。

賴清德表示，在這段充滿挑戰的時期，全體海巡同仁以堅韌、沉著的專業態度面對來自外部的壓力，不僅展現了高度的戰備能力，更彰顯了對國家的責任感與使命感。感謝你們每一位在這段艱難時期的辛勞付出，捍衛了我們的海洋疆域和國家安全。

▲海洋委員會主任委員管碧玲致歡迎詞。

賴清德強調，面對來自中國「聯合利劍-2024B」軍事演習的壓力，海巡署在第一時間展開應對機制，採取多項精準且迅速的措施，無論在海上巡防、監控還是緊急應處上均展現出完善的運籌帷幄和協同作戰能力，維持台灣周邊海域的安全與秩序穩定。政府將繼續全力支持海巡署所需的資源建設，無論在設備升級、訓練強化或是人員福利上，將確保每一位海巡人員都能在最好的環境下履行職責。

海洋委員會管碧玲主任委員及海巡署張忠龍署長代表全體同仁感謝賴總統的蒞臨與慰勉，並承諾將繼續堅守崗位，面對外部威脅，海巡署仍一如既往，秉持專業、無畏的態度，全力戍守海疆及守護人民。

▲賴清德總統訓勉。

▲▼賴清德手持式熱顯像儀，海巡同仁介紹功用。

▼賴清德與成功艦視訊慰勉。

▼賴清德頒發艦隊分署加菜金。