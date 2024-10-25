推動安心生活圈　嘉義市打造6失智友善社區　

▲▼ 嘉義市打造安心生活圈與失智共融社區 黃敏惠市長號召加入友善組織及天使行列 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市推動第六個失智友善示範社區，涵蓋朝陽里、華南里及周邊鄰里，今(25)日上午於南院旅墅舉行成果記者會，由黄敏惠市長及多位議員、里長到場見證。

記者會開場由今年加入的友善店家及志工將失智者重覆點餐與未帶錢的真實情況搬上舞台，同時透過失智者視角的影片，看見所轄生活圈內的店家及居民，以及家屬對友善環境的期待，讓他們可以放心走出家門、自在購物、用餐、到郵局領錢，居住在安心的生活圈。

衛生福利部2024年公布65歲以上長者失智症盛行率7.99%，目前推估失智症人口超過37萬人、嘉義市約4千人，這代表有4千個家庭都受到嚴重衝擊。

黄敏惠表示，嘉義市為全臺第一座高齡友善城市，早在2011年就在愛爾蘭都柏林，成為推動WHO高齡友善城市網絡的30個發起城市之一，也是全台第一個「高齡友善示範城市」，也期許公私協力一起建立失智友善社區網絡，成為失智友善城市，幫助失智者安心地走出家門。

此外，今年再整合「憶城為嘉」六支箭，包含篩檢量能擴大、診間心理關懷、到宅環境改造、年輕團體支持、免費法律諮詢及環境指引手冊等服務，整合各局處及機關資源打造更好更完善的照顧網。

黃敏惠市長說，今年以朝陽里、華南里為主及周邊東興里、民族里、中央里、中山里營造為第六處失智友善社區，此區為東區發展較早的聚落且人口老化、東市場商店林立、社區鄰里關係緊密，適合推動示範友善社區，6月初市府衛生局開始針對商家及里民辦理說明會、舉辦老照片活動及講座課程、走訪店家倡議等，讓市民朋友關注失智症並與社區連結，也讓大家了解到對照顧者而言，失智症患者不再是一個負擔，而是如何學習新的相處模式，透過專業協助與宣導，幫助大家更了解失智症，讓整個城市都友善，如，失智症患者有時會出現時空錯亂的狀況，當他在不同時空當中，如果多一些同理與溝通，也許就能有效解決爭吵問題。期待嘉義市各個鄰里都成為失智友善示範社區，讓更多的商家及員工能加入響應成為失智友善組織及天使。

嘉基失智症整合中心陳誠仁主任表示，很高興能參加今天成果展示，這幾年來嘉義市在黃敏惠市長的帶領下，推動「失智友善城市」的成果是大家有目共睹。面對高齡化社會，這是臺灣各地共同面臨的重大挑戰。而正因為有黃敏惠市長高瞻遠矚，讓嘉義市在面對部分市民失智問題，也能在社區中感受到友善接待，過上安全、舒適的生活，讓嘉義市逐步成為一個失智友善的城市。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，「國外失智村的模式不一定適合台灣，嘉義市致力於打造『以人為本』的失智症整合照護網。也就是在友善社區中透過前端宣導，培訓友善天使及組織，如發現疑似失智個案轉介到失智共照中心，輕度的失智個案可以轉介至失智據點或巷弄C據點接受延緩失智的服務；若待在社區也可透過友善組織的推動，友善公共空間及居家環境的改造，讓失智者在熟悉的環境中自在生活」。

活動現場也播放嘉義市府推動失智友善社區的影片，從社區、店家及市場等一起來加入(友善組織及天使)，建構失智友善生活環境。特別邀請到影片中陳淑惠女士分享，她被醫生診斷患有輕度失智症，透過加入嘉義市失智據點-「星嘉活憶坊」，讓她在據點結交不少朋友，也透過與大家一起運動、上課減緩身體快速老化，而讓她最期待的是據點老師也帶領他們一起參加社區活動，同時也讓她有機會了解到出門購物時，不必擔心害怕，若是遇到失智症的朋友有服務需求，店家（友善組織）因為有研習相關課程，能知道如何提供相關的幫助與協助，出門購物真的很安心。

衛生局表示，嘉義市政府衛生局邀請民眾及機關、團體及商家加入失智友善天使及組織，共同守護嘉「憶」人，歡迎洽詢國健科2338066分機512劉小姐。如有失智症照護問題請洽長照中心1966專線或天主教聖馬爾定醫院失智共照中心(2710059)及嘉義基督教醫院失智症整合中心(2764994)。