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獲選金馬獎61週年伴手禮　嘉市、雲縣及投縣3地首長合體行銷在地味

▲嘉義市、雲林縣及南投縣獲選金馬獎61週年伴手禮，3縣市首長代言行銷。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲嘉義市、雲林縣及南投縣獲選金馬獎61週年伴手禮，3縣市首長代言行銷。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

嘉義市、雲林縣及南投縣獲選金馬獎61週年伴手禮，並推出金馬61聯名禮盒：包括南投「微熱山丘」、雲林「粒粒深情、正在花生」、嘉義市「嘉嚐 改天吃飯」，3縣市首長許淑華、雲林縣張麗善縣長、嘉義市黃敏惠日前特地合體，共同推銷最地道的台灣風味。

許淑華、張麗善、黃敏惠16日在南投樹德半山夢工廠舉辦「三地共享—金馬61聯名商品揭露記者會」，展示61屆金馬獎聯名代表產品。

▲嘉義市、雲林縣及南投縣獲選金馬獎61週年伴手禮，3縣市首長代言行銷。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，金馬獎每年頒獎都會選出優質農產品做為來賓伴手禮，今年縣市更是精挑細選，搭配專屬金馬61的精美包裝，彰顯在地文化、讓參與金馬盛會海內的賓客都能體驗在地好滋味；而微熱山丘創辦人許銘仁寫下創業傳奇與照顧鳳梨農民的故事，也與「品味南投」與「微熱山丘」共同推出「微熱山丘金馬61限定禮盒」。

張麗善表示，「雲林良品」和虎尾鎮農會規劃的「粒粒深情 正在花生 金馬61聯名禮盒」，是最道地的雲林風味；黃敏惠則介紹嘉市好店及三光米打造的「嘉嚐 改天吃飯 金馬61聯名禮盒」，以「幸福嘉義米」傳遞幸福滋味。

縣府指出，南投、雲林、嘉義3首長聯手行銷金馬獎伴手禮，透過品牌跨界合作提高3縣示的農業與文化產品能見度，也展現3縣市產官學合作成果，藉由企業ESG來實踐SDGs指標及社會影響力，發展生活、生產、生態三生一體的永續願景。

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