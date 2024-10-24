舊屋力永續創新提案賦予新靈魂　再現嘉義市木都美學

▲▼ 舊屋力轉骨成功 永續創新提案競賽讓全國看見嘉義市 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局於今(24)日舉行「113年舊屋力永續創新提案競賽」頒獎典禮，這項競賽旨在推動老屋修繕的創新與永續設計，吸引全國建築設計相關專業人士及學子參與。黃敏惠市長也出席為所有入圍者與得獎者送上祝福，感謝他們本次競賽聚焦於嘉義市12間老屋的修繕提案，為推動木構建築技術再升級，並讓全國人民看見嘉義市的木構文化與美學。

黃敏惠表示，嘉義市建城的歷史已經320年，我們努力結合傳統與創新，展現城市的特色。嘉義市歷經了設計展，尋求用設計解決問題。近年來，嘉義市木都的形象已經深植人心，市府也不僅只提供場域，而也要透過教育來培育更多木造木構的人才。黃敏惠市長興奮提到，今日更出現兩組日本與一組來自法國的參賽者，可見木都的特質能吸引世界好手；如同得獎者所說，在這裡是可以彼此觀摩、學習、成長的地方。

其中獲得學生組創新獎，來自國立成功大學江柏毅、陳昱安特別感謝嘉義市政府、文化局、各位評審委員的共同參與，並一起見證這段嘉義文藝復興的旅程。他們說「舊屋力」不只是一個競圖比賽，而是一個讓大家重新發現這座城市的機會。也深信，設計的力量不在於遠大的理想，而在於如何解決生活中真實的問題。作為來自嘉義的團隊，他們希望能結合嘉義市政府的支持，透過運用可持續的木材資源，設計出有文化深度與永續發展的空間，為這座城市帶來正向的改變。

擔任本次評審小組召集人的國立成功大學教授劉舜仁代表評審團隊表示，這次競賽質與量均優，讓人驚艷；運用新式木構造、材料、工法創造了老屋好生活的全新想像，老建築加上新技術，正是嘉義木都3.0的充沛能量。劉舜仁教授也說，人才更是本次競賽的重點，不僅全國大專院校、高中職熱烈參與，社會組還有法國設計師、日本建築師投件角逐，儼然已有國際競圖架式。而這些熱愛嘉義老屋的團隊與人才，都將是嘉義木都持續前進最重要的力量。

113年舊屋力永續創新提案競賽自8月15日徵件截止，共計收到來自全國建築設計界及高中、大專院校建築設計系所的55組提案，經過專業評審後，8月30日正式公告複審結果，最終有10組社會組與10組學生組入圍。10月9日由評審委員公開評審，選出學生組創新設計獎、學生組生活設計獎、社會組創新設計獎、社會組生活設計獎，共四大獎。入圍與首獎共20組優秀的設計模型也同時在1921矯正塾展出，嘉義市將持續推動舊屋保存與活化計畫，並透過創新設計提案、人才培育，讓這座擁有悠久歷史的城市煥發新生，成為全國木構老屋保存的典範。

文化局表示，舊屋力計畫邁入第11年，舊屋力成功喚起了市民對老屋木屋的情感與熱愛，更推動了城市景觀的改變；未來10年，透過永續創新提案競賽，將最新木構設計、建材與工法用在嘉義市，讓老木屋有新靈魂；同時，讓嘉義市更美的舊屋力轉骨成功，永續創新提案競賽讓全國看見嘉義市。

大獎得主：國立成功大學江柏毅、陳昱安「木脈計畫-木製重生」榮獲學生組創新設計獎；國立臺灣科技大學葉芯彤、陳士文「豆花店-祭典中的町屋」榮獲學生組生活設計獎；原型建築有限公司「芋沺．再遇見」榮獲社會組創新設計獎；米索空間設計有限公司「森聚場」榮獲社會組生活設計獎。

得獎者與作品 大獎獎項

國立成功大學江柏毅、陳昱安「木脈計畫-木製重生」 學生組創新設計獎

國立臺灣科技大學葉芯彤、陳士文「豆花店-祭典中的町屋」 學生組生活設計獎

原型建築有限公司「芋沺．再遇見」 社會組創新設計獎

米索空間設計有限公司「森聚場」 社會組生活設計獎