全中運嘉義市代表隊授旗　黃敏惠致贈加菜金期勉永不放棄

▲ 113年全民運動會嘉義市代表隊授旗典禮 黃敏惠市長致贈加菜金 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年全民運動會自10月26至31日在屏東縣各競賽場地舉辦。嘉義市代表隊共參加滑輪溜冰、滾球、原野射箭、柔術、定向越野、太極拳、摔角、慢速壘球、木球、槌球、躲避球、地面高爾夫球、劍道、沙灘角力及健美等15種類的比賽項目，選手計191人、隊職員43人及團本部成員計20人，代表團總計254人。嘉義市代表隊授旗典禮於今(24)日在市府前廣場舉行，由嘉義市市長黃敏惠親自授旗並致贈市長加菜金及慰勞水果，期勉所有選手不忘KANO永不放棄的精神，全力以赴。





▲ 113年全民運動會嘉義市代表隊授旗典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長表示，嘉義市在前(111)年的全民運動會表現優異，共奪得6金1銀9銅，相當不容易，背後所付出的努力才是最辛苦的，市府也發放125萬2,000元的獎勵金。今天的授旗典禮上，看到每位參賽選手都充滿自信與活力，無論年齡，大家都全力以赴，也特別感謝教練以及家長背後的支持，相信今年賽事會更加卓越、傑出，發揮出KANO永不放棄的精神，嘉義市民也會一起為選手們加油！

▲ 113年全民運動會嘉義市代表隊授旗典禮 ，授旗代表滑輪溜冰項目的王宥鈞。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長進一步表示，市府向來重視各項體育活動，特別感謝議會對於運動場館修繕維護預算的支持，嘉義市是一座愛運動的城市，期待透過設備的更完善，將提供選手更優質的場地，彼此互相切磋學習，同時好的運動場地也讓嘉義市民的心凝聚起來，打造一個人人運動、人人健康的幸福城市。

本次授旗由滑輪溜冰項目的王宥鈞選手代表接受，王選手日前才在2024世界滑輪溜冰錦標賽代表我國出賽並奪金歸國，也曾在2023杭州亞運會及全國中等學校運動會等全國性及國際性賽項上奪金！本次也將代表嘉義市挑戰全民運；另市長加菜金、議會加菜金、體育會加菜金及慰勞水果則分別由陳彥凱選手、黃信偉選手、劉士瑋選手及余節珠選手代表接受，4位選手分別代表嘉義市參加沙灘角力、慢速壘球、躲避球及地面高爾夫賽項，都具有相當的實力，必定能夠獲得優異成績！