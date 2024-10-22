南部最美鐵馬道！嘉油鐵馬道光環境優化工程完工啟用

▲▼ 嘉油鐵馬道光環境優化工程完工啟用 ，堪稱南部最美鐵馬道 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉油鐵馬道是嘉義市第一條自行車道，嘉義市政府斥資6千萬元執行優化工程，昨(21)晚間，由嘉義市長黃敏惠親自主持完工啟用典禮。嘉油鐵馬道透過夜間光環境營造和AI智慧公廁等公共設施增設改善，景觀煥然一新，白天青翠盎然綠色大道，入夜後搖身一變成為連接城市與鄉村的魅力光廊。

黃敏惠市長表示，她擔任第一屆市長期間，因為不捨1943年就誕生的輸油專用鐵道荒廢，於是攜手中油公司合作建設全長約3.1公里的「嘉油鐵馬道」，啟用16年來已投入上億元建設經費，擴增嘉油鐵馬道多元功能，從自行車騎乘、運動休閒空間，逐步成為知名觀光遊憩景點。





黃敏惠市長指出，「城鄉光廊-嘉油鐵馬道光環境暨休憩節點優化工程」斥資6,000萬元執行，除帶動城市發展，同時融入永續精神，使用節能燈具、將木棧板更換成混凝土耐久材；拆卸下來經過挑選整理的3,000多片木板則作為公廁外牆與遮陽屋頂；牆內支撐金屬構件全部取自現場回收材料，大幅減少營建廢棄物和維護經費。

黃敏惠市長強調，嘉油鐵馬道優化光環境，讓光去詮釋歷史、從光裡去看到未來，不止有功能、更有美感，明年會繼續完成嘉義縣段約1公里的優化，串連城市與鄉村，成就一條動人的風景線。更重要的是發揮其多元功能，從文化保存、休閒運動、教育學習、社區美化、人際聯繫等，兼顧經濟、社會、環保等諸多面向，實踐永續理念。感謝觀光署經費補助，也感謝議會支持，嘉義市不缺計畫，期待觀光署下一步能再支持蘭潭周邊建設，為嘉義市推動觀光更添助力。





市府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬道優化工程獲交通部觀光署核定6,000萬元，中央補助款3,787萬元、地方配合款2,213萬元，施作全夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設三座組合式公廁等，三座公廁位置分別位於南京路站涼亭旁、重慶一街涼亭旁與道將圳站旁，包括男廁、女廁及無障礙暨親子公廁。工程長度達2,100公尺，包含照明高燈設置109盞，扶手線燈共計3,000公尺，並達到照明更省電、不眩光、造型美及琥珀光四大目標；同時，優先於南京路站組合式公廁導入公廁AI智慧化管理措施，包含人流偵測、久佔偵測及廁紙剩餘量偵測等功能，若試辦順利將會推廣至其他兩座公廁。

經費補助機關，交通部觀光署方正光主任秘書表示，嘉油鐵馬道不僅是廢棄鐵道改建成自行車道的成功案例，大力讚許市府的努力，為城市創造結合永續概念、連結城鄉，創造日夜皆美的運動空間；土地所有權人台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部蘇志成副執行長表示，中油舊鐵道受到公路運輸的興起而沒落，當年黃敏惠市長主動向中油公司提出合作，共同保存珍貴的鐵道文化資產，也帶動了嘉義市的城市建設與觀光發展，感謝黃市長與市府團隊對於中油土地的用心經營與各項利民建設。





市府觀光新聞處說明，三座組合式公廁每日清潔三次，假日提高至四次，公廁出入口均有24小時全天候監控，每晚11時至隔天凌晨4時公廁照明也不會關閉，確保使用安全，並呼籲各位市民朋友愛惜公共資源，切莫任意丟棄家用垃圾至公廁垃圾桶，讓大家都能享受到乾淨舒適的環境。



典禮由黃敏惠市長率市府團隊，與交通部觀光署方正光主任秘書、阿里山國家風景區管理處洪維新處長、台灣中油股份有限公司溶劑化學品事業部蘇志成副執行長以及嘉義市議會陳姿妏議長、立委及議員等多位民意代表，以及里長和鄰近鐵馬道的幸福幼兒園師生共同參與。