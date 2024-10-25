周杰倫演唱會黃牛票喊到30萬！　藍委轟政府無作為「極致低能」

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

歌手周杰倫演唱會門票日前開賣，迅速搶購一空，網路上不肖黃牛也隨之出現，炒高票價。國民黨立委許宇甄痛批，去年立法院修訂《文化創意產業發展法》時，政府信誓旦旦地保證，要保障民眾的文化權益，但當問題真正爆發時，政府卻只會講幹話，完全沒有任何實際行動，這樣的政府，不是無能而已，而是極致低能。

許宇甄今日在立院國是論壇表示，無數忠實歌迷的心情如同從雲端跌落谷底。經歷漫長的等待與期待，他們熬夜守著電腦，滿懷希望只為一張門票，卻眼睜睜看著那些轉不動的藍圈圈，無力感油然而生。他們心裡的失望、憤怒，誰能體會？最令人心碎的是，這些歌迷無法參與這場盛會時，黃牛卻能輕鬆獲利，高喊一票30萬元，還囂張的在網路嗆歌迷，「報警抓我啊！」，這對於真正熱愛音樂、熱愛周杰倫的粉絲來說，是何等的不公平？政府威信成了一場笑話。

許宇甄提到，黃牛囂張跋扈的態度令人難以忍受，但政府冷漠、推諉更讓人心寒。文化部長李遠面對這種狀況，不僅毫無對策，還說出「很難處理」的話，更讓人無言的是，他竟然開玩笑說「越來越討厭周杰倫」。一個立場如此輕佻的部會首長，怎麼可能理解這些歌迷的心情？當歌迷為了一場演唱會拚命搶票，結果卻只能看著黃牛從中大賺，政府的敷衍態度簡直是對這些熱愛音樂者的二度傷害。

許宇甄指出，去年立法院修訂《文化創意產業發展法》時，政府信誓旦旦地保證，要保障民眾的文化權益，建立正常的票券流通機制。當時大家都以為，這代表政府有能力、有決心解決長期以來的黃牛問題。然而，當問題真正爆發時，政府卻只會講幹話，完全沒有任何實際行動。這難道就是民進黨政府所謂的改革和承諾？政府提出的修法，看似雄心勃勃，實際上卻毫無作為，這樣的政府，不是無能而已，而是極致低能。

許宇甄說，當時文化部推出的修法，標榜要「促進文化創意產業的發展」，但在現實中，卻讓藝文活動成為黃牛的牟利工具。政府修法時的承諾，如今成為空洞的笑話，讓民眾失望透頂。這樣的情況，還能指望政府保護文化創意產業的未來嗎？

「黃牛囂張太久了！文化部長不要講幹話、不要恨周杰倫」，許宇甄呼籲，請積極採取取締行動，負起應有責任，只有當政府拿出真正的打擊黃牛行動，歌迷們才能得到公平，藝文產業才能擁有一個健康的發展環境。

