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搶周杰倫門票海賺！黃牛男遭聲押「情緒崩潰」：不想活了

警方偵破全台最大黃牛集團，逮獲主嫌夫妻檔，北檢複訊後，諭知張女20萬元交保、劉男聲押禁見。（圖／民眾提供）

▲警方偵破全台最大黃牛集團，逮獲主嫌夫妻檔，北檢複訊後，諭知張女20萬元交保、劉男聲押禁見。（圖／民眾提供）

圖、文／CTWANT

華語樂壇天王周杰倫時隔7年再次登台開場，今年12月將在台北大巨蛋舉行「嘉年華」世界巡迴演唱會，共計15萬張門票周三（23日）一開賣，5分鐘內全數完售，網路上瞬間湧現大批黃牛哄抬票價，刑警大隊立刻開抓，偵破號稱「全台最大黃牛集團」，逮捕主嫌黃牛夫妻檔。經台北地檢署複訊後，諭知33歲張姓女子20萬元交保、43歲劉姓男子則聲押禁見，而黃牛劉男得知後，當場崩潰直呼「不想活了」。

周杰倫12月即將登上大巨蛋飆唱，門票23日中午12點開賣後，不少人的購票頁面呈現「轉圈圈」的慘況，還有人「敗給驗證碼」，網路上一片哀鴻遍野，隨著周氏魅力發酵，不少黃牛開始趁機大撈油水，一張原價6880元的演場會門票，竟被瘋炒43倍、開出「30萬元」的驚人天價。

警方大動作展開網路搜索，查獲擁有5萬粉絲的全台最大販售黃牛票業者，發現該集團以主打「保證預售」吸引粉絲下單，光是收受訂金就高達200萬元，令人吃驚的是，該集團更搶下多達198張的周杰倫演唱會門票，獲利相當豐厚。

主謀劉男、張女黃牛夫妻檔落網後，遭警方依涉犯《文化創意產業發展法》、《偽造文書罪》、《詐欺罪》等罪嫌移送台北地檢署偵辦，經北檢複訊後，諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則遭聲押禁見，也成為台灣史上第一位遭聲押的黃牛業者。

結果出爐後，劉男當場情緒失控，崩潰表示他只是代購門票，並未涉及犯罪，擔憂若真的遭到羈押，演唱會門票就無法送到顧客手中，如此一來便會被告詐欺，激動直呼「不想活了」，揚言讓法警勒死算了，事後他也被法警強制帶回拘留室。

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