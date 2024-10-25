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社會 社會焦點 保障人權

爆乳人妻是「全台最大黃牛」　豪奢生活起底！搶嘸他的香港門票

記者黃翊婷／綜合報導

北市刑大24日在桃園地區抓到全國最大黃牛組織，劉姓、張姓夫妻檔利用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，得手50張並向64人收取大約200萬訂金。過去張女經常在臉書分享演唱會心得，包含BLACKPINK、Coldplay、紅髮艾德、泰勒絲、Bruno Mars、鄧紫棋、五月天、江蕙等等，但去年5月周杰倫在香港中環碼頭邊開唱，她沒有搶到票，還曾PO文抱怨「票都賣光光了～沒機會入場看了」。

▲▼最大黃牛夫妻檔經常出國看表演，張妻在臉書上大方分享。(圖／翻攝張女臉書）

▲張女經常在臉書分享個人生活。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

警方調查，劉男與張女是夫妻關係，劉男經營黃牛票買賣大約11年，周杰倫演唱會的門票23日正式開賣，夫妻加入搶票行列，先在網路平台打出「保證取票」口號，吸引粉絲下訂198張門票，向64人收取大約200萬訂金之後，再利用搶票軟體上網搶購，初步確認得手50張，並且已經有序號。

▲▼ 黃牛夫妻 。（圖／記者劉昌松攝）

▼▲張女、劉男被移送的畫面。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 黃牛夫妻 。（圖／記者劉昌松攝）

劉男和張女23日在桃園某5星級飯店被逮捕，警方當場查扣電腦以及相關證物，並將2人移送北檢，全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌偵辦。經過檢方複訊之後，劉女被諭令以20萬元交保、限制出境出海；張男則被聲押禁見，但他疑似心有不甘，當場大喊「我不服」，此案是否還有共犯未到案，檢警將持續追查。

黃女夫妻張女經常在臉書分享演唱會心得。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲張女在臉書PO文分享參加演唱會的心得。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

黃女夫妻張女經常在臉書分享演唱會心得。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

其實，劉男和張女過去經常在臉書發文放閃，張女的臉書幾乎都是演唱會追星心得，或是酒店、美食、美甲開箱文，去年5月她飛去新加坡看BLACKPINK演唱會，坐在2樓看台；同年6月飛韓國看NMIXX女團演唱會，聲稱坐在0排根本就是VIP座位；同年9月她在台北小巨蛋看王心凌演唱會，坐在第1排，「王心凌站在我們面前。」

張女似乎還是五月天的歌迷，近3年間幾乎場場演唱會都到場，今年年初她不僅去聽了五月天的演唱會，還去菲律賓聽Coldplay的演唱會；今年2月她在高雄聽紅髮艾德演唱會，並稱讚丈夫將座位安排在A3正中間區域第4排，「跟寶貝近距離看明星唱歌真過癮」；過了6天，她又前往日本東京聽泰勒絲演唱會，第2場甚至6張超級VIP全部出動，座位都在正中間舞台。

黃女夫妻張女經常在臉書分享演唱會心得。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

▼▲張女幾乎每場演唱會都是和丈夫一起去的，她曾PO文抱怨沒買到周杰倫中環演唱會的票。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

黃女夫妻張女經常在臉書分享演唱會心得。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

除此之外，今年8月張女還飛去澳門參加鄧紫棋的演唱會，當時她提到，「VIP只有3排，真少，還被特別圍了起來～今天坐在VIP第2排，能在這個位置，各位贊助的都不少呀」，距離進到可以跟鄧紫棋對到眼；9月她還在高雄參加Bruno Mars布魯諾火星人演唱會、Energy演唱會，10月則帶著家人去台北大巨蛋參加國慶晚會，坐在第3排聽江蕙唱歌。

不過，張女和丈夫也不是每場演唱會都能搶到票，去年5月她曾在臉書PO文抱怨，香港中環的周杰倫演唱會在碼頭邊開唱，雖然很特別，但「票都賣光光了～沒機會入場看了」，只好跟丈夫一起去坐渡輪欣賞風景。如今夫妻倆雙雙捲入黃牛搶票案件，後續發展仍有待檢警進一步調查釐清。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

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