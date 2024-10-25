快訊／「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

北市刑大24日在桃園地區逮捕全國最大黃牛組織，赫然發現組織成員竟是1對夫妻檔，並查出2人用非法程式搶購周杰倫演唱會門票，初步了解得手50張、收取64人約200萬的訂金，警方當場查扣電腦以及相關證物，移送北檢。檢方稍早諭知張女20萬元交保、限制出境出海，劉男則被聲押禁見。

▲搶周杰倫演唱會門票，「爆乳黃牛人妻」張女20萬交保。（圖／記者劉昌松攝，下同）

25日凌晨張女交保後走出北檢，身穿粉色迷你裙、高跟鞋，以牛皮紙袋遮臉，在親友的掩護下快步離去。

據了解，該對黃牛夫妻檔在社群平台擁有5萬多粉絲，經營黃牛票買賣長達11年，而此次周杰倫演唱會門票23日開賣，瞬間湧入89萬人搶救，該對夫妻也利用非法程式加入搶票行列，並在網路平台打出「保證取票」口號，吸引粉絲下定198張門票，並先行向64人收取訂金，總額高達200萬元。警方發現，該對夫妻已經確認得手50張演唱會門票，且已經有序號。

警方追查後，23日於桃園某五星級飯店將該對夫妻逮捕，當場查扣電腦等證物，並將劉男、張女移送北檢，全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌偵辦。經過檢方複訊之後，劉女被諭令以20萬元交保、限制出境出海；張男則被聲押禁見，但他疑似心有不甘，當場大喊「我不服」，此案是否還有共犯未到案，檢警將持續追查。