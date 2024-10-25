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「爆乳黃牛人妻」尪公審：有人就跟拉G沒兩樣　他買周董票GG了

▲▼全台最大黃牛張女。（圖／翻攝臉書）

▲全台最大黃牛「爆乳人妻」張女。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

全台最大黃牛夫妻檔落網，劉姓男子被聲押、張姓女子20萬元交保。劉姓夫妻檔在臉書社團擁有5萬人粉絲，還曾在社團公審網友。

劉男和張女23日在桃園某5星級飯店被逮捕，警方當場查扣電腦以及相關證物，並將2人移送北檢，全案依《文化創意產業發展法》、《刑法》偽造文書以及詐欺等罪嫌偵辦。經過檢方複訊之後，劉女被諭令以20萬元交保、限制出境出海；張男則被聲押禁見，但他疑似心有不甘，當場大喊「我不服」，此案是否還有共犯未到案，檢警將持續追查。

▲▼全台最大黃牛發文。（圖／翻攝臉書）

▲有人發文透露收錢人不見。（圖／翻攝臉書）

細看夫妻倆的臉書社團，擁有5萬多粉絲，落網前還有不少人留言詢問周杰倫演唱會門票事宜，不過也有人留言「收了錢人不見是？」有人則回覆「因為被抓了，就算買到票也做廢。」。另外劉男也曾在社團發文公審，緣由是有人要買票卻不付錢「委託代刷演唱會票，買到了先行幫他們付款，最後要跟他們請款，就像得了老人痴呆症一樣裝傻失憶 ，有些人的信用就跟拉G沒兩樣。」

▲▼全台最大黃牛發文。（圖／翻攝臉書）

▲劉男發文公審不付錢的網友。（圖／翻攝臉書）

而張女的臉書幾乎都是演唱會追星心得，或是酒店、美食、美甲開箱文，去年5月她飛去新加坡看BLACKPINK演唱會，坐在2樓看台；同年6月飛韓國看NMIXX女團演唱會，聲稱坐在0排根本就是VIP座位；同年9月她在台北小巨蛋看王心凌演唱會，坐在第1排，「王心凌站在我們面前。」張女似乎還是五月天的歌迷，近3年間幾乎場場演唱會都到場。

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