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搖擺選民歸隊！川普當選機率54%「超車賀錦麗」

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透） 

▲賀錦麗的民調支持率被川普超車追過。（圖／路透）

文／中央社

英國「經濟學人週刊」21日公布最新預測顯示，美國共和黨總統候選人川普再度入主白宮的機率為54%，超越民主黨對手賀錦麗的45%，是該模型8月以來首次預測川普勝選。

據「經濟學人週刊」（The Economist）的美國總統大選統計模型，川普再度入主白宮的機率於過去一週期間上升6個百分點。

雖然賀錦麗（Kamala Harris）與川普的白宮寶座之爭仍勝負難料，不過目前來看，川普似乎略占上風。

經濟學人預測結果出現變化的情況，反映出過去一個月賀錦麗在全國性民調領先對手的幅度正穩步縮小的趨勢。

她7月間成為推定的民主黨候選人後不久，之前原本表示尚未決定或支持第三方候選人的為數可觀受訪者開始支持她，使她的全國支持度由46%增加至49%，但如今，這些選民中可能有許多幻想破滅的民主黨人。

現在，類似的政黨傾向盤整看起來也發生在川普身上，偏向支持共和黨但本來猶豫不決的選民「歸隊」對他相挺。與此同時，過去兩個月賀錦麗支持度持平，川普則從8月低點的45%上升至如今的47%，使得兩人在全國範圍內的支持度差距從最高時的3.7個百分點縮小為僅1.6個百分點。

儘管經濟學人預測賀錦麗普選投票勝選機率達74%，不過之所以會說川普逆轉戰局而領先，原因是他在選舉人團投票中取得優勢。

過去一週所公布、針對特定州所作民調證實，川普在可能決定大選結果的幾州聲勢略有提升，符合他在全國範圍內的趨勢。相關數據不支持部分死忠民主黨人的說法，即挺共和黨的公司給川普民調「灌水」，因為他在傾向給民主黨高分的民調機構所作調查中也取得斬獲。

因此，經濟學人的預測模型現在估計，賀錦麗必須在普選投票至少贏2.5個百分點，才能在選舉人團投票中占有優勢，比8月時估計的1.8個百分點更高。

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