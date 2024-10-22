川普又提林郁婷！　受訪瞎扯「變性」奪金牌：很震驚

▲川普再度提出林郁婷「變性」的不實指控。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普受訪時，再次提起奧運女子拳擊的性別不實指控。他暗批，台灣金牌選手林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙「變性」成為女人，並且雙雙奪下金牌，讓人感到震驚。

川普接受美國職業摔角（WWE）退役選手「送葬者」（The Undertaker）採訪，在21日播出的podcast節目「Six Feet Under」上，討論「保護女子運動免受跨性別運動員的影響」。

川普表示，「我認為這非常貶低女性」，然後談起克莉芙與義大利女將卡里尼（Angela Carini）的比賽，「你有看到那個美麗的義大利女孩嗎？她應該是一名優秀的拳擊手。她只挨了一記左直拳，那傢伙（guy）就……蹦！」他一邊說著，還一邊揮舞拳頭。

▼影片約0分50秒處開始，川普暗批林郁婷和克莉芙。

Undertaker says “protecting” women’s sports from trans people is a huge priority for him this election and brings his young daughter out to show why.



Trump/Taker then talk about the Olympic boxing drama as the former president repeatedly refers to Imane Khelif as a man. pic.twitter.com/f8PUYdxV5x — Ryan Satin (@ryansatin) October 21, 2024

川普接著表示，「現在奧運有2個……2個人變性成為女人，他們倆都贏得了金牌。令人震驚。」隨後，他開玩笑討論著，如果「送葬者」也變成女人去摔角，會發生什麼事情。儘管對於比賽狀況的描述並不準確，「送葬者」仍答腔，「太震驚了」、「很荒謬」。

此前，川普在美國職業橄欖球（NFL）明星李旺（Taylor Lewan）和康普頓（Will Compton）的podcast節目上，也發表過類似言論，「我看到人們真的很受傷。在奧運，有2名拳擊手變性成女人，並且參加女子拳擊，他們倆都贏得金牌。你也會看到，那名年輕的義大利女孩，被打了好幾次」，還用男性第三人稱代名詞「he」稱呼克莉芙。

不過，每日星報等外媒指出，川普暗示的2名金牌得主，包括克莉芙與台灣的林郁婷，都是天生的女性，也沒有任何所謂的「變性」歷史。

川普暗罵林郁婷是男性！ 造勢喊「巴黎奧運有2個變性人」