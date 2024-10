川普又提林郁婷！　受訪瞎扯「變性」奪金牌：很震驚

▲川普再度提出林郁婷「變性」的不實指控。(組圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普受訪時,再次提起奧運女子拳擊的性別不實指控。他暗批,台灣金牌選手林郁婷、阿爾及利亞選手克莉芙「變性」成為女人,並且雙雙奪下金牌,讓人感到震驚。

川普接受美國職業摔角(WWE)退役選手「送葬者」(The Undertaker)採訪,在21日播出的podcast節目「Six Feet Under」上,討論「保護女子運動免受跨性別運動員的影響」。

川普表示,「我認為這非常貶低女性」,然後談起克莉芙與義大利女將卡里尼(Angela Carini)的比賽,「你有看到那個美麗的義大利女孩嗎?她應該是一名優秀的拳擊手。她只挨了一記左直拳,那傢伙(guy)就……蹦!」他一邊說著,還一邊揮舞拳頭。

▼影片約0分50秒處開始,川普暗批林郁婷和克莉芙。

Undertaker says “protecting” women’s sports from trans people is a huge priority for him this election and brings his young daughter out to show why.



Trump/Taker then talk about the Olympic boxing drama as the former president repeatedly refers to Imane Khelif as a man. pic.twitter.com/f8PUYdxV5x