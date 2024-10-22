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美國總統大選勝率預測揭曉　川普「狂贏」30百分點！揭關鍵內幕

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲川普在民調上逐漸縮減與賀錦麗之間的差距。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統大選即將於11月5日進行，距離現在只剩下兩周的時間。英國媒體透過選舉預測模型分析，認為前總統兼共和黨候選人川普將會橫掃7個關鍵搖擺州，在選舉人團將以超車30%的優勢贏過對手賀錦麗，再度入主白宮。

根據英媒《每日郵報》，該報近期與市場調查公司JL Partners合作，透過選舉模型針對下個月美國大選進行預測，結果發現川普取得迄今為止最大的領先優勢，在模擬情境中獲得65.9%，擊敗只有34%的賀錦麗，雙方差距擴大至30個百分點，而在上周川普也以61.4%的模擬情境領先賀錦麗。

自從賀錦麗於7月21日宣布有意接替拜登成為民主黨總統候選人提名、並於隔天獲得足夠的州代表支持而贏得提名後，從8月份起便在各種民調上領先川普，9月10日在首場與川普的電視辯論後，更因穩健的步調和循循善誘的策略，領先了在辯論中被激怒的川普，民調勝利迎來了蜜月期的最高峰。

不過，《每日郵報》新的模型計算結果卻反映出3項新的全國民調，這些民調皆顯示川普領先賀錦麗，賀錦麗在全國平均以上的長期領先優勢因此被削弱，分析師認為賀錦麗必須在全國選票上取得決定性的勝利，才能有機會在7個關鍵搖擺州獲勝，而搖擺州將決定誰能以更多的選票入主白宮。

模型就現階段的情況做出預測，川普將以312張選舉人票贏過226張選舉人票的賀錦麗。

然而，報導也強調賀錦麗並非毫無勝選的可能，她在模型中仍有34%的勝選機率，不過模型的最終結論為「傾向川普勝選」，預測是基於最新的民調數據、過去80年以來的選舉結果，以及經濟統計數據進行分析而得出結論。

報導指出，賀錦麗之所以在選舉模型預測中敗給川普，其實主要也與過去雙方全國民調差距縮小的長期趨勢有關，因為1個月前賀錦麗在民調中領先川普約3.5個百分點，而目前只剩領先1.5個百分點，顯示川普勝選的機率愈來愈大。

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