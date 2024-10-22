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美日大規模聯合軍演「利劍」明登場！演習將連續10天

▲▼美日大規模聯合軍演。（圖／翻攝X／U.S. Forces Japan）

▲美日大規模聯合演習「利劍」。（圖／翻攝X／U.S. Forces Japan）

文／中央社

日本自衛隊與美軍聯合實施大規模演習「利劍」明天起登場，日本防衛省統合幕僚長（相當於參謀總長）吉田圭秀今天在位於長崎縣的美軍佐世保基地舉行的記者會上，暗批中國在印度太平洋地區企圖以武力片面改變現狀。

日本自衛隊與美軍23日起將實施大規模聯合演習「利劍」（Keen Sword）。利劍演習每2年舉行一次，是美日最大規模的實兵演習。

日本共同社報導，吉田圭秀與美國太平洋艦隊司令柯勒（Stephen Koehler）今天下午一同在停泊於美軍佐世保基地的美軍兩棲船塢運輸艦聖地牙哥號（USS San Diego）上舉行聯合記者會。

吉田圭秀表示，「將展現強烈意志，絕對不容許在印太地區以武力片面改變現狀。」此話是暗批中國在印太地區軍事擴張的行徑。

吉田圭秀指出，日本周邊也可能發生像烏克蘭（遭俄羅斯侵略）、中東那樣的嚴峻事態。他強調日美有必要加強合作，提升嚇阻力。

柯勒表示，「在演習期間，我們所有人的任務就是為了守護日本，會盡力對抗任何侵略者」。

日本防衛省統合幕僚監部（參謀本部）9月26日公告指出，今年的「利劍」軍演於10月23日至11月1日之間實施，由日本陸、海、空自衛隊聯合太平洋美軍、駐日美軍一同參與演習。

日本自衛隊約3萬3000人、美軍約1萬2000人，合計約4萬5000人參加，也將出動40艘艦艇、370架飛機等，實施聯合對艦戰鬥、統合防空飛彈防禦等。

除了日本自衛隊、駐日美軍基地外，這次將首度徵用民間的機場、港灣約30處。日本政府想定有事（有緊急狀況）時，自衛隊、海上保安廳（相當於海巡署）需利用到機場或港灣，指定了「特定利用機場、港灣」。

將使用到的「特定利用機場」包含北九州、熊本、長崎、福江（長崎縣）、宮崎、德之島（鹿兒島縣）以及那霸等7處；「特定利用港灣」則有苫小牧（北海道）、釧路（北海道）、鹿兒島、石垣（沖繩縣）等。

美日「利劍」軍演始於1985年，這次第17次實施，澳洲、加拿大將受邀參與；並計畫邀請法、德、義、荷等北約的歐洲國家，以及韓、印、菲、紐西蘭等印太國家擔任觀察員，規模超越上一次演習。

 
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