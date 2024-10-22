台積電補助飛了？川普當選「恐撤回66億資金」　專家曝最慘後果

▲ 川普認為台灣搶走美國人飯碗。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國拜登政府4月承諾提供台積電（TSMC）66億美元補助及最高50億貸款，在亞利桑那州鳳凰城建立3座晶片廠，但共和黨總統候選人川普對此不以為然，更多次批評台灣搶走美國晶片業飯碗。專家認為若川普勝選可能撤回資金，但此舉恐怕令他失去國會支持，甚至損害美國經濟利益。

當地媒體KJZZ報導，川普今年6月受訪時直言，「台灣搶走我們的晶片業務」，他認為台灣「非常富有」，美國不該「給他們好幾十億來製造晶片」，還抱怨「台灣沒給我們任何東西」，「我們該有多蠢？」此言一出令台積電股價震盪。

儘管川普未明確表示當選將收回補助，這項可能性仍令投資者不安。台灣經濟部長郭智輝9月則回應，台灣沒有竊取美國晶片產業，認為「川普被誤導」。

台積電承諾在鳳凰城投資650億美元，號稱該州史上最大規模外資，預料將創造6000個高薪職位，以及數萬個臨時建築工人職位。聯邦補助法源依據來自拜登的《晶片法案》（CHIPS Act），2022年8月簽署成法，撥款527億美元用於半導體製造、研發與勞動力發展。

但《晶片法案》補助非預先支付，企業必須達成一定工程、生產要求才會提供。因此若川普回鍋後，他任命的商務部長放棄這筆交易，台積電就無法獲得拜登政府承諾的66億。而法律確實允許撤回資金，但前提是發現接受補助者涉入「引發國安疑慮的技術或產品」。

台積電在鳳凰城的投資早於《晶片法案》，2020年5月川普執政期間宣布建設第一座晶圓廠，二廠預計2028年開始生產，若補助被取消，恐怕影響後續建設進度。

川普認為應優先支持美國本土企業，《晶片法案》資金卻流向外國企業，最終只會強化台灣生產力，並未真正解決美國供應鏈問題。

但馬侃研究所（McCain Institute）領導計畫助理總監內梅特（Scott Nemeth）指出，若川普破壞受兩黨支持的《晶片法案》政策，他將失去國會支持，且破壞美台在半導體方面的合作關係，將對美國經濟帶來負面衝擊。