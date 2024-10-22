黃崇仁被指捐200萬給柯文哲　他感嘆「真的很衰」：只是幫小忙

▲力積電董事長黃崇仁被指是柯文哲金主，他表示當時只是幫個小忙，是單純的合作案，並非政治獻金。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙蔡州／綜合報導

檢調持續追查京華城弊案，有週刊報導檢方已破解柯文哲USB內容，查出柯文哲政治獻金十大金主名單，其中力積電董事長黃崇仁就在名單內，被指介紹200萬元標案給木可公司。對此，黃崇仁22日表示，他說跟柯文哲很早就認識，當時只是幫個小忙，是單純的合作案，並非政治獻金，直呼「實在很衰」。

黃崇仁22日下午出席力積電（6770）法說會，會後接受媒體訪問時，針對被列入柯文哲金主名單一事，他表示，週刊報導屬實，確實有介紹標案，但金額並不正確，並強調自己從沒有給過現金，不論是過去或現在，他從未涉及任何不透明或不合法的金錢往來。

黃崇仁說，他跟柯文哲都有醫界背景，彼此很早就認識，當時柯打電話給他說要選舉，詢問他是否能幫忙，他想說跟柯是朋友，加上感覺民眾黨不太有錢、做得很辛苦，於是就找了一個生意給對方做，介紹一間電商委請木可公司承包網路調查標案，最後也有驗收，過程一切合法，不存在利益交換問題。

黃崇仁無奈說，當時真的只是好心，沒想到現在變得這麼複雜，更透露其實檢調早已經有來調查，最後查無不法，針對被週刊列在名單中，他也覺得非常困惑，明明自己沒有參與任何金錢操作或捐款，標案涉及金額也不到週刊所寫的200萬元，現在被報導成這樣，讓他覺得很莫名其妙，直呼「實在很衰」。